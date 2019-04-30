Свою найзнаменитішу картину Ван Гог намалював у психлікарні: зворушлива історія

Видатний нідерландський художник Вінсент Ван Гог страждав від порушень психіки. Йому приписують біполярний та пограничний розлад особистості, напади психозу. Деякі фахівці стверджують, що митець найбільше страждав від самотності.

Як би там не було, та Ван Гог добровільно кілька разів лягав на лікування до психіатричних лікарень. В одній з них – у Сен-Ремі – він написав знамениту "Зоряну ніч".

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Надихнувся художник пейзажем, який побачив з вікна своєї палати рано вранці.

"Цього ранку я виглянув з вікна і побачив довколишній ландшафт задовго до світанку, коли на небі була одна-однісінька ранкова зоря, яка здавалася дуже великою. Добіньї і Руссо уже її малювали, виражаючи усю властиву їй інтимність, увесь неосяжний спокій і величність, але також додаючи до картини щось дуже особисте, щось розпачливе. До таких емоцій я не відчуваю відрази", – описував той світанок Ван Гог у листі до брата Тео.



Вінсент Ван Гог "Зоряна ніч" (1889 рік)

Писав картину митець вже вдень – з пам'яті. У полотні вилилась вся емоційна розбурханість митця, спровокована красою вранішньої зорі.

Окрім самого пейзажу, "Зоряна ніч" містить і вигадані елементи. Наприклад, ми бачимо Малі Альпи – це правда, проте місто у підніжжя – вигадка. Так Ван Гог хотів вмістити на полотно спогади про голландські села, в яких побував у юності.

Нині картина зберігається у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.