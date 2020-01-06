Що не можна робити на Святвечір: найголовніші заборони
6 січня 2020 року – заключний день Різдвяного посту. Християни збираються в родинному колі за Святою вечерею. Традиційно цей вечір вважали дуже значущим, адже саме 6 січня вночі на світ з’явився Ісус. Що не можна робити в цей день і які прикмети існують – читайте у матеріалі 24 каналу.
Святий вечір або Багата кутя – одне з найголовніших християнських свят. Прийнято готувати 12 пісних страв – за кількістю апостолів у Христа. Вся родина сідає за стіл, як тільки на небі з’явиться перша зірка.
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Що не можна робити в Святвечір 2020:
- Багато розмовляти під час святкового застілля.
- Виходити з-за столу під час трапези.
- Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.
- Займатися важкою роботою, навіть по дому.
- Не можна зустрічати Різдво з боргами та колишніми образами.
- Не можна й іти далеко від будинку, тому що весь рік блукати будете.
- Також не варто садити за стіл непарну кількість людей, а якщо так і сталося, потрібно додатково поставити ще один набір столових приладів.
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Кутя на Святий вечір / Фото: grimoire.club
Що потрібно зробити в Святвечір:
- Обов’язково одягнути світлий одяг, адже чорний одяг принесе в життя труднощі.
- Обов’язково вибачитися перед тими, кого ви скривдили.
- Щоб впустити в будинок благополуччя, потрібно запалити свічки.
12 страв на Святвечір 6 січня 2020 року / Фото з відкритих джерел
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Прикмети та повір’я на Святий вечір
- У цьому році буде багатий урожай, якщо на Святвечір небо всипане зірками.
- Якщо побачити падаючу зірку в цей вечір, і загадати бажання – воно обов’язково збудиться.
Щедрівка "Небо ясні зірки вкрили" – відео: