Що не можна робити на Святвечір: найголовніші заборони

6 січня 2020 року – заключний день Різдвяного посту. Християни збираються в родинному колі за Святою вечерею. Традиційно цей вечір вважали дуже значущим, адже саме 6 січня вночі на світ з’явився Ісус. Що не можна робити в цей день і які прикмети існують – читайте у матеріалі 24 каналу.

Святий вечір або Багата кутя – одне з найголовніших християнських свят. Прийнято готувати 12 пісних страв – за кількістю апостолів у Христа. Вся родина сідає за стіл, як тільки на небі з’явиться перша зірка. До теми: 12 страв на Різдво 2020: рецепти – що готують на Святвечір Що не можна робити в Святвечір 2020: Багато розмовляти під час святкового застілля.

Виходити з-за столу під час трапези.

Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.

Займатися важкою роботою, навіть по дому.

Не можна зустрічати Різдво з боргами та колишніми образами.

Не можна й іти далеко від будинку, тому що весь рік блукати будете.

Також не варто садити за стіл непарну кількість людей, а якщо так і сталося, потрібно додатково поставити ще один набір столових приладів. Цікаво! Що символізують 12 страв на Святвечір

Кутя на Святий вечір / Фото: grimoire.club Що потрібно зробити в Святвечір: Обов’язково одягнути світлий одяг, адже чорний одяг принесе в життя труднощі.

Обов’язково вибачитися перед тими, кого ви скривдили.

Щоб впустити в будинок благополуччя, потрібно запалити свічки.

12 страв на Святвечір 6 січня 2020 року / Фото з відкритих джерел Важливо: Коли колядують, щедрують і посівають Прикмети та повір’я на Святий вечір У цьому році буде багатий урожай, якщо на Святвечір небо всипане зірками.

Якщо побачити падаючу зірку в цей вечір, і загадати бажання – воно обов’язково збудиться. Щедрівка "Небо ясні зірки вкрили" – відео: