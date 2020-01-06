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Що не можна робити на Святвечір: найголовніші заборони

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Святвечір: що не можна робити в цей день / pinterest.com

6 січня 2020 року – заключний день Різдвяного посту. Християни збираються в родинному колі за Святою вечерею. Традиційно цей вечір вважали дуже значущим, адже саме 6 січня вночі на світ з’явився Ісус. Що не можна робити в цей день і які прикмети існують – читайте у матеріалі 24 каналу.

Святий вечір або Багата кутя – одне з найголовніших християнських свят. Прийнято готувати 12 пісних страв – за кількістю апостолів у Христа. Вся родина сідає за стіл, як тільки на небі з’явиться перша зірка.

До теми: 12 страв на Різдво 2020: рецепти – що готують на Святвечір

Що не можна робити в Святвечір 2020:

  1. Багато розмовляти під час святкового застілля.
     
  2. Виходити з-за столу під час трапези.
     
  3. Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.
     
  4. Займатися важкою роботою, навіть по дому.
     
  5. Не можна зустрічати Різдво з боргами та колишніми образами.
     
  6. Не можна й іти далеко від будинку, тому що весь рік блукати будете.
     
  7. Також не варто садити за стіл непарну кількість людей, а якщо так і сталося, потрібно додатково поставити ще один набір столових приладів.

Цікаво! Що символізують 12 страв на Святвечір

Святий вечір Святвечір 2020
Кутя на Святий вечір / Фото: grimoire.club

Що потрібно зробити в Святвечір:

  • Обов’язково одягнути світлий одяг, адже чорний одяг принесе в життя труднощі.
  • Обов’язково вибачитися перед тими, кого ви скривдили.
  • Щоб впустити в будинок благополуччя, потрібно запалити свічки.

Святвечір Святий вечір 2020
12 страв на Святвечір 6 січня 2020 року / Фото з відкритих джерел

Важливо: Коли колядують, щедрують і посівають

Прикмети та повір’я на Святий вечір

  • У цьому році буде багатий урожай, якщо на Святвечір небо всипане зірками.
  • Якщо побачити падаючу зірку в цей вечір, і загадати бажання – воно обов’язково збудиться.

Щедрівка "Небо ясні зірки вкрили" – відео:

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Традиції Різдво Різдвяні традиції LifeStyle
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