Святкова кутя та найкращий костюм в етностилі: у Карпати на Різдво з'їдуться українські зірки

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WINTER ROMANTIK FEST
WINTER ROMANTIK FEST / Прес-служба

Українська акторка Ольга Сумська, Віталій Борисюк, співачка Наталія Бучинська та інші зірки стануть гостями шостого фестивалю української культури та традицій WINTER ROMANTIK FEST, який пройде у курортному місті Яремче 5-8 січня.

WINTER ROMANTIK FEST вже шостий раз проходить у гостинному готелі Romantik Spa Hotel, у Карпатах на березі гірської річки Прут. Цього року у Яремче будуть співати колядки зі співачкою Наталією Бучинською, акторами Ольгою Сумською та Віталієм Борисюком, телеведучою Тетяною Гончаровою. Окрім того, місцевим гуцульським колоритом порадують присутніх етно-колективи.

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Також на Святий вечір разом з популярними ведучими Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір учасники фестивалю будуть готувати кутю за рецептами різних регіонів України та обиратимуть найкращу.

За 6 років проведення фестивалю ми переконались, що українці прагнуть дізнаватися більше про традиції та культуру як свого, регіону, так і інших. Карпати та Гуцульщина багаті народними традиціями та ремеслами, смачною кухнею та надзвичайним фольклором. А кращого місця, щоб вивчити та продегустувати все це, ніж Яремче – не знайти. Звісно, Карпати, окрім всього цього ще й прекрасне місце для святкування Різдва,
– розповів засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.

Що цікаво, на фестиваль приїздять гості в одязі з національними мотивами, серед яких оберуть власника  найбільш вишуканого та оригінального наряду. Додамо, що у минулі роки переможцями у цьому конкурсі ставали як звичайні гості, так і зіркові. Серед зірок, що отримували нагороду за краще вбрання у національному стилі – Ольга Сумська, Влада Литовченко, Марія Бурмака та Марія Яремчук.


Ольга Сумська на WINTER ROMANTIK FEST 

Головною інтригою різдвяного вечора буде те, чия саме зіркова кутя та кутя якого регіону переможе у дегустаційному змаганні.

До слова, за роки проведення фестивалю напередодні Різдва у Святий вечір організатори пригостили святою вечерею близько 3000 людей, приготували 500 літрів куті та понад 9000 вареників. Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів. Навчили гостей майструвати справжню різдвяну зірку та заплітати обрядовий дідух з пшениці.


Українські зірки з'їдуться на WINTER ROMANTIK FEST
Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Різдво
Джерело: 24 канал
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