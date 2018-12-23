Святкова кутя та найкращий костюм в етностилі: у Карпати на Різдво з'їдуться українські зірки
Українська акторка Ольга Сумська, Віталій Борисюк, співачка Наталія Бучинська та інші зірки стануть гостями шостого фестивалю української культури та традицій WINTER ROMANTIK FEST, який пройде у курортному місті Яремче 5-8 січня.
WINTER ROMANTIK FEST вже шостий раз проходить у гостинному готелі Romantik Spa Hotel, у Карпатах на березі гірської річки Прут. Цього року у Яремче будуть співати колядки зі співачкою Наталією Бучинською, акторами Ольгою Сумською та Віталієм Борисюком, телеведучою Тетяною Гончаровою. Окрім того, місцевим гуцульським колоритом порадують присутніх етно-колективи.
Читайте також: Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
Також на Святий вечір разом з популярними ведучими Русланом Сенічкіним та Людмилою Барбір учасники фестивалю будуть готувати кутю за рецептами різних регіонів України та обиратимуть найкращу.
За 6 років проведення фестивалю ми переконались, що українці прагнуть дізнаватися більше про традиції та культуру як свого, регіону, так і інших. Карпати та Гуцульщина багаті народними традиціями та ремеслами, смачною кухнею та надзвичайним фольклором. А кращого місця, щоб вивчити та продегустувати все це, ніж Яремче – не знайти. Звісно, Карпати, окрім всього цього ще й прекрасне місце для святкування Різдва,
– розповів засновник фестивалю та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.
Що цікаво, на фестиваль приїздять гості в одязі з національними мотивами, серед яких оберуть власника найбільш вишуканого та оригінального наряду. Додамо, що у минулі роки переможцями у цьому конкурсі ставали як звичайні гості, так і зіркові. Серед зірок, що отримували нагороду за краще вбрання у національному стилі – Ольга Сумська, Влада Литовченко, Марія Бурмака та Марія Яремчук.
Ольга Сумська на WINTER ROMANTIK FEST
Головною інтригою різдвяного вечора буде те, чия саме зіркова кутя та кутя якого регіону переможе у дегустаційному змаганні.
До слова, за роки проведення фестивалю напередодні Різдва у Святий вечір організатори пригостили святою вечерею близько 3000 людей, приготували 500 літрів куті та понад 9000 вареників. Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску – 27 метрів. Навчили гостей майструвати справжню різдвяну зірку та заплітати обрядовий дідух з пшениці.
Українські зірки з'їдуться на WINTER ROMANTIK FEST