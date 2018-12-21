Святковий курйоз: Раян Рейнольдс став жертвою розіграшу Джекмана і Джилленгола

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Рейнольдс став жертвою розіграшу Джекмана і Джилленгола
Рейнольдс став жертвою розіграшу Джекмана і Джилленгола / Instagram @vancityreynolds

Г'ю Джекман і Джейк Джилленгол покепкували зі свого колеги, голлівудського актора Раяна Рейнольдса, якого запросили на новорічну вечірку з "тематичнимими різдвяними светрами". Що цікаво, у кумедному "дурнуватому" вбранні прийшов лише Рейнольдс.

Відповідні фото Рейнольдс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Для вечірки Раян підійшов відповідально: чоловік одягнув червоно-зелений новорічний светр з великим золотистим бантом посередині. Відтак "святково" виглядав лише він.

На знімку Г'ю Джекман і Джейк Джилленгол позують з широкою усмішкою коло Рейнольдса, який сумно дивиться у камеру.

"Ці чортові муд*ки сказали, що це вечірка светрів", – написав актор у підписі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 

У мережі користувачі вже зробили десятки мемів з курйозу, у який потрапив Рейнольдс. А дехто навіть знайшов у себе в шафі такий самий светр і опублікував фото з ним для підтримки актора.

"Я знаю це відчуття"

"Нехай буде справедливість"

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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