Святковий курйоз: Раян Рейнольдс став жертвою розіграшу Джекмана і Джилленгола

Г'ю Джекман і Джейк Джилленгол покепкували зі свого колеги, голлівудського актора Раяна Рейнольдса, якого запросили на новорічну вечірку з "тематичнимими різдвяними светрами". Що цікаво, у кумедному "дурнуватому" вбранні прийшов лише Рейнольдс.

Відповідні фото Рейнольдс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Для вечірки Раян підійшов відповідально: чоловік одягнув червоно-зелений новорічний светр з великим золотистим бантом посередині. Відтак "святково" виглядав лише він.

На знімку Г'ю Джекман і Джейк Джилленгол позують з широкою усмішкою коло Рейнольдса, який сумно дивиться у камеру.

"Ці чортові муд*ки сказали, що це вечірка светрів", – написав актор у підписі.

У мережі користувачі вже зробили десятки мемів з курйозу, у який потрапив Рейнольдс. А дехто навіть знайшов у себе в шафі такий самий светр і опублікував фото з ним для підтримки актора.

"Я знаю це відчуття"

I know that feeling pic.twitter.com/v2RUCpmjiH — Valtyr B. Valtysson (@vallinn) 21 декабря 2018 г.

"Нехай буде справедливість"