Святковий торт від Лілії Ребрик: рецепт приготування

488
Святковий торт від Лілії Ребрик
Святковий торт від Лілії Ребрик / https://viva.ua

Українська телеведуча Лілія Ребрик перед різдвяно-новорічними святами вирішила поділитись з прихильниками рецептом улюбленого торта її доньки Діани. Така випічка посмакує і дорослим, і дітям, а маленькі помічники допоможуть у прикрашанні страви.

Рецепт торта від Лілії Ребрик з'явився на її сторінці в Instagram, викликавши жваве обговорення серед прихильників. Ймовірно, страву повторить не одна українка на своїй кухні. 

Читайте також: Різдвяний піст 2018-2019: календар харчування на кожен день

Як приготувати святковий торт від Лілії Ребрик (покроковий рецепт)

Перший корж – бісквітний

Інгредієнти: 5 яєць, 200 г борошна, 200 г цукру.

Розділіть жовтки та білки 5 яєць. Збийте до густої піни білки з неповною склянкою цукру. Додайте до них жовтки та збийте до однорідної жовтої маси. Щоб замісити тісто, додайте до отриманої рідини склянку борошна. Легенько та ретельно перемішайте все.

Отримане тісто вилийте у форму для запікання, вистелену кондитерським пергаментом. Випікайте бісквіт упродовж 50 хвилин при 180 градусах. 

Другий корж – сирний

Інгредієнти: упаковка жовтого желе, 200 мл води, 800 г сиру творогу, 2 жовтки, желатин.

Розчиніть у теплій воді упаковку жовтого (лимонного чи апельсинового) желе. Дайте йому охолонути, але не застигнути.

Пропустіть через м'ясорубку 800 г сиру. Додайте 2 жовтки, розчинений желатин та приготоване желе. Збийте сирну масу блендером та викладіть її на бісквітний корж. 

Останній корж – із суфле

Інгредієнти: желе червоного кольору, 200 г води, 5 білків, 150 г цукру, желатин.

Збийте 5 охолоджених білків і, поступово додаючи 150 г цукру. Додайте розчинений в ложці желатин і продовжуйте збивати. Для цього коржа також необхідно попередньо приготувати желе, на цей раз – червоне (Лілія Ребрик обирає вишневе). Охолоджене, але не застигле желе вилийте в білкову масу і продовжуйте збивати, щоб вийшло суфле рожевого кольору. Акуратно викладіть його на сирно-бісквітний торт. Прикрасьте десерт желе або фруктами.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
сьогодні 16:27 Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
3645
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
1 січня 17:55 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 41003
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
1 січня 17:29 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
127272
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 475
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 2018 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 2986
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 2018 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1871
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук