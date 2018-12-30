Святковий торт від Лілії Ребрик: рецепт приготування

Українська телеведуча Лілія Ребрик перед різдвяно-новорічними святами вирішила поділитись з прихильниками рецептом улюбленого торта її доньки Діани. Така випічка посмакує і дорослим, і дітям, а маленькі помічники допоможуть у прикрашанні страви.

Рецепт торта від Лілії Ребрик з'явився на її сторінці в Instagram, викликавши жваве обговорення серед прихильників. Ймовірно, страву повторить не одна українка на своїй кухні.

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Як приготувати святковий торт від Лілії Ребрик (покроковий рецепт)

Перший корж – бісквітний

Інгредієнти: 5 яєць, 200 г борошна, 200 г цукру.

Розділіть жовтки та білки 5 яєць. Збийте до густої піни білки з неповною склянкою цукру. Додайте до них жовтки та збийте до однорідної жовтої маси. Щоб замісити тісто, додайте до отриманої рідини склянку борошна. Легенько та ретельно перемішайте все.

Отримане тісто вилийте у форму для запікання, вистелену кондитерським пергаментом. Випікайте бісквіт упродовж 50 хвилин при 180 градусах.

Другий корж – сирний

Інгредієнти: упаковка жовтого желе, 200 мл води, 800 г сиру творогу, 2 жовтки, желатин.

Розчиніть у теплій воді упаковку жовтого (лимонного чи апельсинового) желе. Дайте йому охолонути, але не застигнути.

Пропустіть через м'ясорубку 800 г сиру. Додайте 2 жовтки, розчинений желатин та приготоване желе. Збийте сирну масу блендером та викладіть її на бісквітний корж.

Останній корж – із суфле

Інгредієнти: желе червоного кольору, 200 г води, 5 білків, 150 г цукру, желатин.

Збийте 5 охолоджених білків і, поступово додаючи 150 г цукру. Додайте розчинений в ложці желатин і продовжуйте збивати. Для цього коржа також необхідно попередньо приготувати желе, на цей раз – червоне (Лілія Ребрик обирає вишневе). Охолоджене, але не застигле желе вилийте в білкову масу і продовжуйте збивати, щоб вийшло суфле рожевого кольору. Акуратно викладіть його на сирно-бісквітний торт. Прикрасьте десерт желе або фруктами.

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