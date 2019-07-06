Святкування Івана Купала: стара спадщина чи стильне свято?

Свято Івана Купала – одне з найбільш видовищних та колоритних свят української культури. Воно оповите міфами та надзвичайними історіями, легендами та чарівними створіннями. Вважається, що в цю ніч просинається вся нечисть та ходить поряд з людьми. Саме тому в ніч проти Івана Купала не можна спати.

Головні традиції в свято Івана Купала

Замість сну, в передвечір та ніч на Івана Купала варто:

• купатися на сході сонця, але не пізніше, бо є повір'я, що в ніч на Івана Купала купатись не варто: є особлива небезпека, що "водяник" може затягти у воду;

• влаштовувати дівочі гадання на судженого: пускати сплетені власноруч віночки за течією ріки;

• організовувати гуляння біля вогнища: стрибати через нього, або водити хороводи;

• шукати цвіт папороті.

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За віруваннями, той, хто знайде квітку папороті – матиме вічне щастя та надзвичайні сили. А ще та квітка вміє виконувати бажання і не одне, бо квітка – то не золота рибка, то всесильна сутність і тільки в цю чарівну найкоротшу в році ніч вона розквітає,

– наголошує дослідниця українського міфу та його естети Дара Корній.

Свято Івана Купала – це свято трав, вогню та води; воно також поєднує чоловічі та жіночі стихії. Тому святкування Івана Купала в XXI столітті – колоритна можливість цікаво та гарно провести час: вода, стрибки через вогнище, пошук папороті в лісі – справжня романтика! А оскільки свято Івана Купала тісно пов'язане з міфами та чарами, то саме етнічні, казкові та міфічні образи, які взяті з українських міфів та історії, є найбільш вдалими для цієї таємничої ночі.

Які образи обрати для святкування?

Мавка – героїня багатьох літературних творів. За повір'ям, мавки – лісові чарівниці, душі лісу, через що цей образ здебільшого асоціюють з натуральною красою та зеленим кольором.



Святкування Івана Купала / Архів Vivat

В українській міфології існує 28 різновидів мавки – удавано лагідної вродливиці, здатної занепастити будь-якого чоловіка. Але всіх об'єднують спільні риси:

– Вбрання – біле, або прозоре максі-плаття;

– Віночок з різних трав та квітів на голові;

– Макіяж: легкий натуральний або ж з акцентом на очі. Кольори – нюдові, або різні відтінки зеленого. Також вдалими будуть зелені лінзи;

– Розпущене волосся. Дівчата, в яких волосся пофарбоване в зелений – просто ідеальні мавки! Проте, звісно, фарбувати волосся спеціально під святкування не варто. Вдалий компроміс – можна додати декілька штучних зелених пасем;

– Для цього персонажу також будуть вдалими різні етнічні орнаменти на обличчі та руках.

Цей образ є одним з найбільш популярних. У 2020 році вийде анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", тож можна надихнутися деякими ідеями з трейлеру, який вже є у відкритому доступі.

Етно – оскільки свято сягає корінням у давні часи, тож етнічний стиль також буде вдалим вибором.



Святкування Івана Купала / Gazeta.ua

– Вишиванка: це може бути як вишите плаття, так і червона спідниця з вишитою блузою будь-якого кольору; також це може бути бохо-образ чи вбрання з льону;

– Мінімум макіяжу: щоб виглядати максимально натурально;

– Пишний вінок з 12 видів рослин;

– Можна доповнити образ широким червоним поясом, різними стрічками чи масивними прикрасами.

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Німфа або русалка – оскільки свято стосується декількох стихій, тож образ німфи – також вдалий для відтворення. Він може бути як натуральним, так і підкреслено драматичним: фатальної вамп-жінки. Обирати лише вам!



Святкування Івана Купала / Архів Vivat

– Вбрання: плаття може бути будь-яких відтінків, адже німфи бувають різними – лісовими чи водяними. Та варто відштовхуватися від концепції персонажу, який ви обрали: якщо німфа лісова – то це більше про зелений, а якщо водяна – про голубий та синій. Незалежно від того, чи обираєте ви образ ніжної чи фатальної красуні, бажано, щоб одяг був стриманий (максимум – щоб просвічувався);

– Ідеально підійде вінок з лози чи папороті: щоб підкреслити натуральну красу та відношення до свята Купала;

– Макіяж: мінімум – якщо ви обираєте натуральний образ, або акценти на зеленій/синій підводці чи тінях, smoky-eyes, якщо ви обираєте фатальну красуню;

– Цей образ також може бути доволі містичним: можна додати якісь контрастні лінзи (зелені або сині); зробити вигадливу зачіску, пустити квіти по самому волоссю, якщо воно довге, або зробити цікаву зачіску.

Де відбуватиметься святкування

В Києві в ніч з 6 на 7 липня святкування відбуватиметься на багатьох локаціях:

– У парку "Феофанія" – послухати етнічні колективи, взяти участь у традиційних гуляннях та в етно-дискотеці;

– На "Мамаєвій Слободі": атмосферний парк на Солом'янці, стилізований під козацьке селище – можна цілковито зануритися у часи, коли у всі повір'я на Івана Купала щиро вірили;

– У X-Park: на трьох локаціях – з етно-музикою, фестивалем та майстер-класами з плетіння вінків та виготовлення тематичних фігурок;

– У парку "Київська Русь": тут гуляння триватимуть дві доби, а атмосферність парку допоможе відчути всю чарівність та містичність свята;

– У музеї під відкритим небом "Пирогово".

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Навіть якщо ви не вірите в містику та бабусині повір'я, свято Івана Купала – доволі сучасне та гарне дійство, яке зможе зробити незабутньою ніч з 6 на 7 липня!

Автор: Юлія Орлова – генеральна директорка видавництва Vivat