Святкування продовжується: Пріянка Чопра і Нік Джонас знову провели весільну вечірку

Згідно з індійськими традиціями святкування весільної церемонії повинно проходити три або чотири дні, однак переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" та американський співак Нік Джонас проводять весільні вечірки протягом трьох тижнів після вінчання.

Офіційне святкування весілля Пріянки Чопри і Ніка Джонаса, про яке був повідомлений увесь світ та іноземні ЗМІ, пройшло з 1 по 3 грудня. Однак пара вирішила на цьому не закінчувати. Після того, як подружжя відправилось у маленьку подорож, відвідало Нью-Йорк, гуляло на весіллі ще однієї індійської завидної нареченої, вони вирішили провести ще один прийом для друзів, ЗМІ та близьких членів сім’ї.

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Знімки з чергового урочистого святкування, яке пройшло 19 грудня у Мумбаї, Пріянка Чопра опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Свято не закінчується", – прокоментувала світлину модель.

На урочистому вечорі з нагоди одруження з Ніком Джонасом, Пріянка постала у розкішній синій сукні. Ліве плече було вкрите традиційною індійською накидкою, яку вона зняла у розпалі вечора. Відверте декольте і відсутність бретелей зробило її образ більш європейським.

Шию та груди Пріянки прикрашало масивне декольте з діамантів. Варто додати, що на цьому святкування теж не завершуються. У четвер, 20 грудня, планується вечірка для друзів і колег із Боллівуда.



Пріянка Чопра і Нік Джонас / Instagram / @nickjonasrealteam