Святкування продовжується: як пройшов другий день весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

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Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @priyankachopra

Відома модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака, молодшого від неї на 10 років, Ніка Джонаса. Другий день святкування весільної церемонії складався із запальних танців родичів з обох сторін та запрошених гостей.

Новостворене подружжя поділилось знімками із продовження святкування весільної церемонії зі своїми шанувальниками на сторінках у соціальних мережах. Пріянка Чопра опублікувала відео та фото з урочистої частини під назвою Sangeet, що означає "музичний вечір".

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Під час передвесільного ритуалу Sangeet наречені представляли танець, який за допомогою їхніх рухів мав показати історію життя кожного до знайомства один з одним та після їхньої зустрічі.

Все почалося як жорстока танцювальна конкуренція, а закінчилось величезним святом любові. Нік і я з нетерпінням чекати на цей вечір, щоб подивитись як дві частини сім'ї з'єднались в одну. Через пісню і танець наші сім'ї розповіли історії, наповнені сміхом та любов'ю. Ми двоє дуже вдячні за зусилля, любов і сміх. Ми двоє запам'ятаємо цей особливий вечір на все наше подальше життя,
– прокоментувала фото з музичного вечора Пріянка Чопра.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nick Jonas (@nickjonas)

 

Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса
Танцювальна церемонія на весіллі Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @priyankachopra

Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса
Танцювальна церемонія на весіллі Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @priyankachopra

Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @priyankachopra

Пріянка Чопра
Весілля переможниці конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянки Чопри та співака Ніка Джонаса / Instagram / @priyankachopra

Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса
Весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @priyankachopra
 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Індія
Джерело: 24 канал
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