Свято душі та тіла: оголений Бабкін показав пікантне фото з дружиною

Український музикант і співак Сергій Бабкін заінтригував мережу звабливим фото зі своєю дружиною Сніжаною.

Нове відверте фото Сергій опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому подружжя позує після відвідування лазні оголеними в снігу, прикриваючись листям.

"Свято душі та тіла", – зазначив артист у підписі.

Користувачі у мережі порівняли пару з Адамом і Євою, тільки в зимовий період часу, а дехто поцікавився, хто був фотографом звабливих світлин.



Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Instagram / @babkin_official



Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Instagram / @snezhana_babkina