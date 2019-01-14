Свято душі та тіла: оголений Бабкін показав пікантне фото з дружиною

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Сергій Бабкін
Сергій Бабкін / Instagram / @babkin_official

Український музикант і співак Сергій Бабкін заінтригував мережу звабливим фото зі своєю дружиною Сніжаною.

Нове відверте фото Сергій опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На ньому подружжя позує після відвідування лазні оголеними в снігу, прикриваючись листям.

"Свято душі та тіла", – зазначив артист у підписі.

Користувачі у мережі порівняли пару з Адамом і Євою, тільки в зимовий період часу, а дехто поцікавився, хто був фотографом звабливих світлин.


Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Instagram / @babkin_official


Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною / Instagram / @snezhana_babkina

Теги: Новини України LifeStyle Еротика Сергій Бабкін
Джерело: 24 канал
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