Свято музики у Львові: програма заходів

Грандіозне Свято музики у Львові відбудеться 21 червня. Цьогоріч буде задіяно 40 локацій, відвідування яких безкоштовне. Понад 80 гуртів планують поділитися своєю творчістю з львів'янами та гостями міста.

Свято музики – щорічне всесвітнє свято, у якому Львів бере участь вже не вперше. Метою заходів є допомога музикантам у вільному поширенні музики та їх самовираженню у просторі міста. Сьогодні музика лунатиме з усіх куточків та провулків Львова. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас найцікавіші локації та розбили їх на категорії.

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Електронна музика

Проспект свободи

Найвідоміша локація Львова, популярністю з якою може покункурувати лише Площа ринок.

16:00 Misterika family – проект, який працює у жанрах Chill Out, Tribal, Psy Prog, Psy Chill, Psy Glitch, Psychedelic та Full On.

18:00 Cпівачка Mavka.

19:30 Dopamine Vibes – промогрупа, яка спеціалізується на електронній музиці та організовує тематичні проекти.

20:00 DJ Krestenko – DJ-колекціонер, який збирає вінілові записи домашньої музики у стилі Lo-Fi, Acid та Raw.



Проспект свободи у Львові

Релакс



Вірменський дворик

Вірменський дворик для львів'ян – затишне та тихе місце, у якому можна заховатися від постійного потоку людей. Зазвичай, у Вірменський дворик туристи завертають значно рідше. Сьогодні там відбудуться виступи досих цікавих гуртів.

13:00 Aнсамбль Kings & Beggars. Ансамбль виконує музику середньовіччя та ренесансу. В репертуарі колективу народна та придворна європейська музика.

16:00 Brilliante – Cтрунний жіночий квартет.

19:00 Night Ambassadors. Відомий музичний проект у Львові, які постійно дивує атмосферними вечірками та музичними експериментами.

20:30 Гурт Pearls. Жіночий кавер-дует, який виконує музику 50-70-х років таких виконавців, як The Beatles, The Rolling Stones, Тім Баклі, Джонні Кеш, Боб Ділан, Дженіс Джоплін тощо.



Вірменський дворик у Львові

Андеграунд

Сцена на Кривій Липі від "Лінії втечі"

Крива Липа – провулок в одній із центральних частин міста. Колись туристи казали про нього "мене важко знайти та легко втратити...". Тепер це досить відоме місце, де розташовано безліч популярних закладів.

16:00 Pilikayu – експериментальна музика у жанрах post-pop та abstract-lo-fi.

17:00 Gordiy Starukh – мультиінструменталістика.

18:00 Bastard Disco – альтернативний рок-гурт з Варшави, який надихається шум-роком та пост-хардкордними актами з 90-х років.

19:00 Глава 94 – україномовні хіп-хопери.

20:00 Postman – співак-мультиінструменталіст з українського гурту 5 Vymir. Надихається музикою 60-х, особливо Донованом, Ніком Дрейком та Джином Кларком.



Проїзд Крива Липа у Львові

Сучасний поп

Площа поруч з Люкс ФМ

Поруч з ТРК "Люкс" відбудеться концерт молодих представників сучасної поп-музики.

16:30 Poulman

17:30 Farina Uliana

18:30 Keta Rina

19:30 Cover Jem

20:30 Edny

21:00 Mirami

21:30 Bakun



Площа Адама Міцкевича у Львові

Від дітей та для дітей

Дитяча музична школа №5

Концерти у дитячій музичній школі почнуться о 17:00.

Дитяча бібліотека №35

Виступи на цій локації триватимуть з 17:00 до 19:30.

Центральна дитяча бібліотека

Музичне свято у центральній дитячій бібліотеці триватиме з 12:00 до 16:00.



Концерт для дітей у Львові

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Це лише третя частина усього списку. Сьогодні у Львові лунатиме музика найрізноманітніших жанрів та стилів. У Святі музики братимуть участь безліч вуличних артистів, серед яких є як і професійні колективи, так і аматорські. Повний перелік усіх локацій та музикантів можна переглянути на офіційному сайті Свята музики.