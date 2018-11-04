Свято наближається: Наомі Кемпбелл із мамою знялись для рекламної кампаніїї Burberry – відео

У вівторок, 13 листопада, в мережі з’явилося повне рекламне відео передріздвяної кампанії відомого британського бренду Burberry. В промо-ролику знялись супермодель Наомі Кемпбел з мамою Валері Морріс та інші зірки світового рівня.

Італійський дизайнер Ріккардо Тіші лише декілька місяців назад став креативним директором бренду, а вже вражає новими колабораціями. Раніше в мережі з'явились фото та відеоанонси за участю Наомі Кемпбелл та її мами Валері Морріс.

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У зйомках ролику брали також брали участь співачка M.I.A, актор Метт Сміт та актриса Крістін Скотт Томас.

Англійська художниця Джуно Каліпсо, яка стала режисером відео, в його основу заклала прихований сенс – сімейні цінності. Адже Різдво – це саме те свято, яке сім'ї проводять у родинному колі та затишній домашній атмосфері.

Повна версія нової кампанії з’явилась на сторінці Burberry в YouTube.

Дивіться відео тут: