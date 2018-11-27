Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до різдвяних свят – фото і відео
Щорічно перед Різдвом Білий дім прикрашається командою професійних декораторів і дизайнерів. Разом з ними до процесу долучається і перша леді США.
Меланія розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, як прикрашався Білий дім, та опублікувала перші фото.
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Кожного року тематика декору Білого дому постійно змінюється і ніколи не повторюється. Цьогоріч концепцією стали "Американські цінності" з головними кольорами стали червоний, синій і золотий. А кожен зал присвятили важливим людям і датам в історії США.
На нових знімках Меланія з'явилася у червоних рукавичках і синьому довгому пальто. На відео, яке опублікувала прес-служба Білого дому, можна побачити усі подробиці оформлення святкового декору.
Меланія Трамп / Instagram @flotus
Меланія Трамп / Instagram @flotus
Меланія Трамп / Instagram @flotus
Дивіться відео: як прикрасили Білий дім до Різдва