Свято наближається: як Меланія Трамп прикрасила Білий дім до різдвяних свят – фото і відео

Щорічно перед Різдвом Білий дім прикрашається командою професійних декораторів і дизайнерів. Разом з ними до процесу долучається і перша леді США.

Меланія розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, як прикрашався Білий дім, та опублікувала перші фото.

Читайте також:Найбільш скандальні образи Меланії Трамп під час офіційних поїздок з чоловіком

Кожного року тематика декору Білого дому постійно змінюється і ніколи не повторюється. Цьогоріч концепцією стали "Американські цінності" з головними кольорами стали червоний, синій і золотий. А кожен зал присвятили важливим людям і датам в історії США.

На нових знімках Меланія з'явилася у червоних рукавичках і синьому довгому пальто. На відео, яке опублікувала прес-служба Білого дому, можна побачити усі подробиці оформлення святкового декору.



Меланія Трамп / Instagram @flotus





Меланія Трамп / Instagram @flotus



Меланія Трамп / Instagram @flotus

Дивіться відео: як прикрасили Білий дім до Різдва