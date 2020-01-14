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Святослав Вакарчук анонсував новий альбом гурту "Океан Ельзи": ексклюзивні дані

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Святослав Вакарчук готує до презентації новий альбом "Океан Ельзи" / Facebook / @sviatoslav.vakarchuk

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук успішно поєднує свою роботу у Верховній Раді з музичною кар'єрою. Про це свідчить новий альбом популярного гурту "Океан Ельзи", над яким музиканти вже активно працюють.

Про це лідер колективу Святослав Вакарчук повідомив в ексклюзивному коментарі кореспонденту 24 каналу. Побесідувати з політиком вдалось у кулуарах Верховної Ради. За словами лідера "Океан Ельзи", наразі він активно працює над створенням платівки та прослуховує демоверсії нових треків. 

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"Ми працюємо над можливістю випуску нового альбому. Багато вислуховую зараз демоверсій своїх пісень, які ми робили", – сказав Святослав Вакарчук.

Крім того, лідер партії "Голос" запевнив журналіста, що на новий альбом слід очікувати вже до кінця 2020 року. Втім, ні назва нової платівки, ні кількість пісень на ній Святослав Вакарчук поки не розсекречує. 

Святослав Вакарчук заявив про новий альбом "Океан Ельзи": дивіться відео 

Як відомо, після початку політичної кар’єри в якості лідера фракції "Голос" Святослав Вакарчук повідомив, що продовжить займатися творчістю разом з гуртом "Океан Ельзи". В липні 2019 року успішний колектив презентував нову пісню "Човен". Окрім цього, Святослав Вакарчук записав саундтрек до нового українського фільму "Захар Беркут".

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Автор: Надія Біленко
Теги: Музика LifeStyle Новини LifeStyle Океан Ельзи Святослав Вакарчук - новини
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