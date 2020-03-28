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Святослав Вакарчук анонсував новий альбом "Океану Ельзи" та онлайн-виступ на карантині

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Святослав Вакарчук дасть онлайн-концерт на карантині / Фото: Getty Images

Народний депутат та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що колектив наразі записує новий альбом, а також анонсував онлайн-виступ, який має відбутися на карантині.

Святослав Вакарчук долучився до числа тих артистів, які організовують концерти у прямому ефірі в інстаграмі, щоб розважити шанувальників, які перебувають на карантині. Виконавець порадує своїх прихильників піснями під акомпонемент фортепіано. Також музикант розповів, що один із найпопулярніших рок-гуртів "Океан Ельзи" записує новий альбом. Подробицями Святослав поділився у відвертому інтерв'ю виданню "Українська правда".

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Розмова журналіста видання з Вакарчуком через пандемію коронавірусу відбулася в онлайн-режимі. Артист зізнався, що робота над новим альбомом гурту триває вже не перший місяць. Є дуже багато пісень, а деякі з них вже повністю записані.

Співак зізнався, що є "пісні такі традиційні океанівські: про кохання, стосунки між чоловіком і жінкою, про внутрішні переживання". Але також до альбому увійде композиція "Добровольці". Її Святослав присвятив добровольцям та волонтерам, які повертаються додому з фронту та розповів про непросте життя цих людей.

Запис на студії триває і зараз, в умовах карантину. Музиканти намагаються збиратися по одному чи двоє, щоб не наражати на небезпеку здоров'я та життя один одного.

Вакарчук розповів, що збирається представити одну із нових пісень "з дому під фортепіано".

Є й інша музична ідея – все зараз говорити не буду. Думаю, що найближчим часом у несподіваному, цікавому, новому і, сподіваюся, для всіх приємному музичному форматі ми представимо щось у домашньому варіанті,
– зізнався виконавець.

Зазначимо, станом на ранок 28 березня в Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу. Від COVID-19 померло 8 людей. Чотирьом особам вдалося одужати. Громадян закликають подбати про власну безпеку та без зайвої потреби не виходити з дому. 


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Океан Ельзи Новини LifeStyle LifeStyle Музика
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