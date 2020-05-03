Святослав Вакарчук назвав нові українські фільми, які варті кінонагород

В Україні відбулась урочиста церемонія нагородження преміями Золота Дзиґа 2020. Вперше за 4 роки знакова подія відбулась в незвичному форматі – онлайн. Запрошеним гостем церемонії став політик та знаменитий співак Святослав Вакарчук.

У прямому ефірі, що траслювали на ютуб-каналі Української кіноакадемії, Святослав Вакарчук зізнався, що пишається креативністю представників вітчизняного кіно. Тільки у 2019 році зняли 37 неперевершених фільмів різних жанрів, якими можна пишатись. Окрім цього, Святослав Вакарчук наголосив, наскільки особливою є цьогорічна церемонія вручення Золотої Дзиґи.

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"Дуже добре, що ви знайшли спосіб зробити все по-своєму, не переносили церемонію та зробили її онлайн. Це чудовий приклад для всіх, хто не готовий здаватись під впливом обставин. Цей рік був шалено позитивним для українського кіно. Сподіваюсь, що це лише початок", – наголосив Святослав Вакарчук.

В ефірі Золотої Дзиґи лідер гурту "Океан Ельзи" назвав 3 нові українські кінострічки, які насправді вразили його. До списку улюблених фільмів Святослава Вакарчука увійшли: "Додому", "Захар Беркут" та "Мої думки тихі".

"Додому"

Ця кінострічка, за словами Святослава Вакарчука, може емоційно тримати глядача від початку і до кінця перегляду. Фільм "Додому" розповів історію кримськотатарської родини, яка переживає втрату. Старший син головного героя помирає у Києві, тому батько вирушає до столиці, аби забрати тіло нащадка та повернути додому молодшого сина. Хлопець не розуміє намірів батька та не хоче повертатися із мирного Києва на окупований півострів.

Дивіться трейлер до фільму "Додому": відео

"Мої думки тихі"

Фільм "Мої думки тихі" став одним із перших зразків якісного гумористичного кіно. За сюжетом, звукооператор Вадим вперше має шанс проявити свій талант та отримати довгоочікувану можливість переїхати до Канади. Все, що йому потрібно – це записати звуки карпатських тварин. І ця справа могла б бути дуже простою, якби не мама, яка вирушила з Вадимом в експедицію.

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео

"Захар Беркут"

Перша масштабна співпраця українських режисерів та Голлівуду. "Захар Беркут" розкаже знамениту історію, яку описав Іван Франко. За сюжетом, орда намагається захопити всі українські Карпати. Вони знищують все на своєму шляху та захоплюють людей у полон. Протистояти загарбникам буде доблесне військо Захара Беркута.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

Святослав Вакарчук зізнався, що "Захар Беркут" – особливий для нього фільм. Все тому, що саме до цієї кінострічки він написав саундтрек. Пісня "Перевал" претендувала на премію Золота Дзиґа, однак перемогу вона не виборола. Святослав Вакарчук виконав трек під акомпанемент фортепіано.

Дивіться кліп до пісні "Океану Ельзи" – "Перевал": відео