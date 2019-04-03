Святослав Вакарчук під час концерту звернувся до батьків полонених моряків: відео

Поки в Україні палко обговорюють перший тур президентських виборів, фронтмен гурту "Океан Ельзи" вирушив в особливий тур. Святослав Вакарчук розпочав серію концертів із сонячної Одеси, де під час виступу звернувся до батьків полонених моряків.

Спільно із камерним оркестром Святослав Вакарчук дасть кілька концертів у містах України. Стартувало турне лідера "Океан Ельзи" з Одеси, де просто посеред виступу артист звернувся зі словами підтримки українським військовим, які потрапили у полон до росіян.

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"Те, що сталося з українськими моряками в Керченській протоці – це абсолютно цинічно, агресивно... І те, як ми переживали, що їх взяли в полон, є абсолютно поза всякими правилами, поза всякими законами... Але найголовніше – те, як наші моряки поводяться зараз. Дивлячись на них, у кожного з нас з вами відчуття гордості. Тоді ми розуміємо, що таке боротись за Україну, що таке боротись за наші цінності. Я особисто пишаюсь ними", – заявив Святослав Вакарчук.

Співак зізнався, що в концертному залі присутні батьки полонених. Святослав Вакарчук звернувся до них зі словами підтримки та вдячності.

Всім батькам присутніх хочеться низько вклонитись і подякувати за те, що виховали таких дітей... Ось що таке Україна,

– сказав артист, зірвавши овації в залі.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?

25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські прикордонники протаранили рейдовий буксир українських військових. При цьому 2 українські катери та рейдовий буксир переходили планово та з урахуванням міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Однак у Росії заявили, що військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію і продовжили рух до Керченської протоки.



Російські прикордонні судна відкрили вогонь, внаслідок чого 6 українських моряків зазнали поранень. Окрім цього, Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. Чоловіків вивезли до московських СІЗО, де їх досі утримують.