Святослав Вакарчук подарував пісню лікарям, які борються з коронавірусом: зворушливе відео

Лідер популярного українського рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук подякував медикам, які працюють, не покладаючи рук, та борються з пандемією коронавірусу. Музикант подарував їм пісню.

У ситуації, яка склалася сьогодні в світі, найбільше праці лежить на плечах лікарів. Вони щодня ризикують власним життям, щоб зберегти його іншим людям. Медики, як ніколи, потребують фінансової допомоги від держави та моральної підтримки від оточуючих. Святослав Вакарчук щиро подякував усім, хто бореться з пандемією коронавірусу на передовій і заспівав проникливу пісню. Відеозапис він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Святослав Вакарчук анонсував новий альбом "Океану Ельзи" та онлайн-виступ на карантині

Співак під акомпонемент фортепіано виконав композицію "Дякую" гурту "Океан Ельзи". Таким чином він висловив подяку медикам, які вимушені працювати зараз в екстремальних умовах. Багато українців через спалах COVID-19 та карантин втратили роботу, а в медичних працівників її стало значно більше.

Цей пост для лікарів, медсестер, медбратів, санітарок, санітарів, усіх працівників медичної сфери, котрі зараз на передовій боротьби з вірусом. Я хочу їм подякувати і подарувати свою пісню,

– прокоментував публікацію Вакарчук.

За даними МОЗ станом на ранок 28 березня в Україні підтвердили 311 випадків зараження коронавірусом, з яких 8 летальні. П'ятьом людям вдалося одужати. Уряд закликає громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої необхідності, щоб зберегти здоров'я та життя. А при перших симптомах захворювання негайно звертатися до сімейного лікаря.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу