Святослав Вакарчук розповів, як випадково зародилась ідея зіграти концерт на Майдані 2013-го

Український виконавець, лідер гурту "Океан Ельзи" та лідер політичної партії "Голос" поділився спогадами про те, як сама доля звела його з колишнім складом гурту на київському Майдані у 2013 році.

За словами Вакарчука в в ефірі "Сніданку з 1+1", несподівана зустріч з колишнім гітаристом "ОЕ" відбулась 11 грудня зранку після важкої ночі, проведеної на Майдані Незалежності.

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"10 грудня був перший драматичний момент на Майдані, спроба тодішніх силовиків розігнати Майдан. Я пам'ятаю, що я вже лягав спати і раптом побачив в новинах, що таке може відбуватись. Ми просто сіли в машину, приїхали туди і виявилося, що туди приїхали десятки тисяч інших людей. Всю ніч ми стояли там на Майдані і власне відстоювали наше право на гідність і свободу. І зранку абсолютно випадково, під світанок, я зустрів нашого колишнього гітариста Пашу Гудімова, з яким ми вже давно не бачились, з яким ми разом створювали групу", – згадав Вакарчук.



Концерт "Океану Ельзи" на Майдані Незалежності у 2013 році / Фото: Макс Левин

Незважаючи на непрості робочі стосунки, що склались між ними після поділу у гурті, вони обнялись, оскільки розуміли всю складність ситуації, що відбувалась в країні.

Ми просто обнялися і зрозуміли, що ми не дарма зустрілися і тоді народилась ідея: а давай ми у цьому нашому першому складі зробимо концерт. І від дня того, що ми побачили одне одного, це був ранок вівторка, а в суботу ввечері ми вже грали,

– пояснив Святослав.

На репетицію тоді прилетів ще один колишній учасник гурту з Парижа – бас-гітарист Юрій Хусточка, і весь золотий склад гурту возз’єднався заради концерту "Важливі речі об'єднують". Тоді чоловіки не виступали разом вже, як 8 років.

Що відомо про концерт "Океану Ельзи" на Майдані?

Концерт "Океану Ельзи" відбувся 14 грудня 2013 року на київському Майдані Незалежності, на який прийшло, за різними даними, кілька сотень тисяч людей. Ще тоді Святослав Вакарчук зазначав, що це найбільша аудиторія, перед якою йому доводилось виступати. Концерт був присвячений всім постраждалим під час розгону Майдану 30 листопада, а також тим, хто був незаконно заарештований на Банковій 1 грудня.

Повне відео з концерту "Океану Ельзи" на Євромайдані:

На сцені в суботній вечір 14 грудня виступили такі учасники гурту, як Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка, Дмитро Шуров та Денис Глінін. Відомо, що у такому складі рок-група свого часу записала 4 музичних альбоми. Тоді ж за концертом із Будинку профспілок спостерігав і покійний сенатор США Джон МакКейн із синьо-жовтим шарфом на шиї.



Джон МакКейн в Будинку Профспілок під час концерту "ОЕ" / Фото: Сергій Лещенко



Джон МакКейн в Будинку Профспілок під час концерту "ОЕ" / Фото з відкритих джерел

Приголомшливі кадри з київського Майдану під час концерту "Океан Ельзи" зафіксували навіть з висоти пташиного польоту. Видовищне дійство підірвало мережу.

Концерт "Океану Ельзи" на Майдані з висоти пташиного польоту: відео