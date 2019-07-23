Святослав Вакарчук зізнався, що буде з гуртом "Океан Ельзи" після виборів

У неділю, 21 липня, в Україні відбулись парламентські вибори. Згідно з даними ЦВК, Святослав Вакарчук та його партія "Голос" займе місця у Верховній Раді. Відтак знаменитий артист вирішив пояснити прихильникам, що станеться з його успішним гуртом "Океан Ельзи".

Як повідомляє ТСН, під час брифінгу Святослав Вакарчук відповів на питання, яке цікавило чи не всіх його прихильників. Артист та політик заявив, що продовжить вокальну кар'єру, адже закон йому цього не забороняє Відтак заплановані виступи гурту "Океан Ельзи" таки відбудуться.

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"Я людина, яка декларує відсутність подвійних стандартів. Хіба ви зможете повірити, що я щиро скажу вам, що мені більше не цікаво займатися музикою? Не повірите, скажете, що граю на публіку. Оскільки грати я не вмію, то щиро вважаю, що "Океан Ельзи" буде існувати. Слава Богу, закон дозволяє займатися творчістю, а Бог забороняє мені нею не займатися", – пояснив Святослав Вакарчук.

Найближчий концерт гурту "Океан Ельзи", за традицією, відбудеться 24 серпня. У 2019-му День Незалежності України Святослав Вакарчук зустріне у Дніпрі.

Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців. Наразі представники ЦВК вже опрацювали 93% голосів. Згідно з останніми даними, партія "Голос" отримала 5,85%. Лідирує президентська партія "Слуга народу" (43,11%). Окрім цього, до Верховної Ради ввійдуть "Опозиційна платформа – за життя" (13,03%), ВО "Батьківщина" (8,18%), "Європейська Солідарність" (8,15%).