Сяє у зеленій сукні Valentino: яскравий вихід зірки "50 відтінків сірого" Дакоти Джонсон

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Дакота Джонсон, найбільш відома за участю у фільмі "50 відтінків сірого", стала гостею Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Дакота Джонсон відвідала прем'єру своєї нової стрічки "Друг" в рамках кінофестивалю у Канаді. У перший день акторка вразила всіх розкішним кутюрним образом від Dior. Наступний вихід став не менш ефектним.

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Знаменитість стала гостею світського вечору "Актори за мир" у чарівній сукні від Valentino з колекції Resort 2020. Довжина, відкриті плечі з об'ємними воланами та цікавий трав'яний колір ідеально дивилися на Джонсон.

Доповнили образ актриси зібране волосся та насичений вечірній макіяж з акцентом на губах.

Цікаво те, що на зірковому хіднику Дакота зустріла ще свого колегу з фільму "П'ятдесят відтінків сірого" Джеймі Дорнана.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Getty Images

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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