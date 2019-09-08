Сяє у зеленій сукні Valentino: яскравий вихід зірки "50 відтінків сірого" Дакоти Джонсон

Голлівудська акторка Дакота Джонсон, найбільш відома за участю у фільмі "50 відтінків сірого", стала гостею Міжнародного кінофестивалю у Торонто.

Дакота Джонсон відвідала прем'єру своєї нової стрічки "Друг" в рамках кінофестивалю у Канаді. У перший день акторка вразила всіх розкішним кутюрним образом від Dior. Наступний вихід став не менш ефектним.

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Знаменитість стала гостею світського вечору "Актори за мир" у чарівній сукні від Valentino з колекції Resort 2020. Довжина, відкриті плечі з об'ємними воланами та цікавий трав'яний колір ідеально дивилися на Джонсон.

Доповнили образ актриси зібране волосся та насичений вечірній макіяж з акцентом на губах.

Цікаво те, що на зірковому хіднику Дакота зустріла ще свого колегу з фільму "П'ятдесят відтінків сірого" Джеймі Дорнана.



Дакота Джонсон / Getty Images



Дакота Джонсон / Getty Images