Сюрприз для коханої: чоловік Кім Кардашян подарував їй квиток на концерт Селін Діон

Шанувальникам зіркових пар часто доводиться розчаровуватися у їхніх відносинах, адже насичене і публічне життя провокує чимало конфліктів. Проте Кім Кардашян і Каньє Вест – одні з небагатьох, які доводять, що на їхні романтичні відносини не впливає жоден з цих чинників. Знаменитий репер зробив приємний сюрприз для своєї дружини – привіз її на концерт популярної канадської співачки Селін Діон.

Пройшло не так багато часу, відколи Каньє Вест подарував своїй дружині розкішну квартиру на березі Маямі. Проте репер не припиняє дивувати дружину не такими масштабними, однак не менш бажаними подарунками. Так, напередодні він привіз Кім Кардашян у Лас-Вегас на концерт Селін Діон.

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Зірка Instagram ділилася з фанатами короткими відеороликами у stories, на яких гучно підспівувала кожну пісню поп-діви. Знаменитості також зробили кілька знімків утрьох. На фото Кім постала у білому комбінезоні з закритим декольте, однак про сексуальний стиль зірки нагадував обтислий фасон вбрання та нашиті кристали на грудях у формі бюстгальтера та на стегнах у вигляді трусиків. Селін Діон у свою чергу позувала перед камерою у сценічному золотистому костюмі, оздобленому вишивкою.



Кім Кардашян і Каньє Вест на концерті Селін Діон / Instagram / @celeb_highlights