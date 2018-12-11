Сюрприз від Меган Маркл: герцогиня несподівано відвідала Fashion Awards-2018

Герцогиня Сассекська зробила справжній сюрприз для учасників щорічної церемонії нагородження Fashion Awards-2018. Меган Маркл, яка очікує на появу первістка, в обтислій сукні вручила нагороду особливому дизайнеру.

У понеділок, 10 грудня, Лондон опинився в епіцентрі гучної світської події – урочистої церемонії нагородження Fashion Awards-2018. Чимало знаменитостей прийшли на захід, засвітивши елегантні вбрання. Не бракувало й емоційних моментів. Однак один вихід учасники Fashion Awards-2018 сприйняли дуже бурхливо.

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Несподівано під час церемонії на сцену вийшла вагітна Меган Маркл. За словами очевидців, цей вихід викликав шквал емоцій у приголомшених глядачів, адже участь герцогині Сассекської ніде не була анонсована.

Для мене велика честь бути тут, на відзначенні кращих дизайнерів в моєму новому домі – Великобританії,

– зізналась Меган Маркл.



Меган Маркл на церемонії в Лондоні / Instahram @john_phillips_london



Герцогиня Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london

Дружина принца Гаррі урочисто вручила знакову нагороду дизайнеру Клер Уейт Келлер, яка свого часу створила для герцогині весільну сукню. Згідно з фото, креативний директор Givenchy не очікувала такої зіркової гості, відтак не стримала своїх емоцій та зі сльозами обійняла Меган Маркл.

Варто зазначити, що виглядала вагітна герцогиня розкішно. На захід Меган Маркл вбрала чорну сукню від Givenchy, яка підкреслила її округлий живіт. До елегантного вбрання вона підібрала босоніжки на підборах та золоті браслети.



Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london



Вагітна Меган Маркл / Instahram @john_phillips_london