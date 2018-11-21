Сюрприз від Меган Маркл: герцогиня відвідала спільноту Hubb Community Kitchen

У середу, 21 листопада, герцогиня Сассекська відвідала спільноту жінок Hubb Community Kitchen та приготувала з ними їжу. Для офіційного візиту Меган Маркл вдало підібрала вбрання.

Меган Маркл прийшла в гості до жінок, спільно з якими раніше випустила першу кулінарну книгу Together: Our Community Cookbook. Кошти, вилучені з продажів, пішли на покращення умов проживання жінок, які постраждали від пожежі в 2017 році.

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На офіційній сторінці королівської сім’ї у Twitter з’явились перші фото з візиту дружини принца Гаррі.

Сьогодні герцогиня відвідала спільноту Hubb Community Kitchen, щоб побачити як змінюється місце завдяки коштам, вилученим від продаж книги,

– прокоментували знімок представники Кенсінгтонського палацу.

Today, The Duchess of Sussex is visiting the Hubb Community Kitchen to see how the proceeds from ‘Together: Our Community Cookbook’ are already making a difference locally. #CookTogether pic.twitter.com/YbFgXwNezP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 листопада 2018 р.

Під час візиту Меган Маркл готувала з жінками їжу, багато говорила та обіймалась з охочими. Для таких відвідин герцогиня обрала сукню та пальто одного кольору – марсала. Під плаття герцогиня Сассекська одягнула щільні чорні колготки та взула ботильйони на високих підборах.



Меган Маркл відвідала спільноту Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty