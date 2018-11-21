Сюрприз від Меган Маркл: герцогиня відвідала спільноту Hubb Community Kitchen

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.instagram.com/chrisjacksongetty

У середу, 21 листопада, герцогиня Сассекська відвідала спільноту жінок Hubb Community Kitchen та приготувала з ними їжу. Для офіційного візиту Меган Маркл вдало підібрала вбрання.

Меган Маркл прийшла в гості до жінок, спільно з якими раніше випустила першу кулінарну книгу Together: Our Community Cookbook. Кошти, вилучені з продажів, пішли на покращення умов проживання жінок, які постраждали від пожежі в 2017 році.

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На офіційній сторінці королівської сім’ї у Twitter з’явились перші фото з візиту дружини принца Гаррі.

Сьогодні герцогиня відвідала спільноту Hubb Community Kitchen, щоб побачити як змінюється місце завдяки коштам, вилученим від продаж книги,
– прокоментували знімок представники Кенсінгтонського палацу.

Під час візиту Меган Маркл готувала з жінками їжу, багато говорила та обіймалась з охочими. Для таких відвідин герцогиня обрала сукню та пальто одного кольору – марсала. Під плаття герцогиня Сассекська одягнула щільні чорні колготки та взула ботильйони на високих підборах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! UK (@hellomaguk)

 

Меган Маркл
Меган Маркл відвідала спільноту Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty

Меган Маркл
Меган Маркл відвідала спільноту Hubb Community Kitchen / Instagram @chrisjacksongetty
 

Теги: LifeStyle Великобританія Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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