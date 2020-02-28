Сюжет фантастичної стрічки "Зараза" у мережі порівнюють зі спалахом коронавірусу

Американський режисер Стівен Содерберг близько десятиліття тому екранізував фантастичну історію про смертельний вірус у трилері "Зараза" (Contagion). Захворювання з Гонконга ширилося світом, стираючи з планети все живе. Користувачі у мережі вже встигли порівняти події фільму з смертельним коронавірусом.

Епідемія коронавірусу почалося з китайського міста Ухань й продовжує ширитися Європою. Потужний спалах хвороби вже встиг позначитися не лише на людському житті та здоров'ї, а й на модній індустрії. Сьгодні смертельні реалії користувачі соціальних мереж порівнюють з фантастичними подіями стрічки "Зараза" (Contagion).

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Вперше картина була оприлюднена у вересні 2011 року на Венеційському кінофестивалі. Режисером стрічки виступив Стівен Содерберг.

Сюжет: Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу невідомого походження. Хвороба, проти якої немає ні лікувальних препаратів, ні вакцини, стрімко забирає життя заражених.

Масштабний спалах у США починається з Бет Емхофф, яка повертається додому в Міннеаполіс після відрядження у Гонконгу. Там вона підхопила невідомий вірус і померла за загадкових обставин від невідомої хвороби. Її син Кларк також помер від такої ж хвороби, але чоловік Мітч Емхофф залишився живий завдяки природному імунітету до збудника. Епідемія швидко шириться Америкою, а лікарі з усього світу намагаються відшукати вакцину проти нещадної недуги.

Актори і ролі фільму "Зараза"

Маріон Котіяр – Леонора Орантес, лікар-епідеміолог ВОЗ

Леонора Орантес, лікар-епідеміолог ВОЗ Метт Деймон – Мітч Емгофф, чоловік Бет

Мітч Емгофф, чоловік Бет Лоуренс Фішборн – Елліс Чівер, доктор Центру з контролю і профілактики захворювань США

Елліс Чівер, доктор Центру з контролю і профілактики захворювань США Джуд Лоу – Алан Крамвіде, теоретик теорії змов

Алан Крамвіде, теоретик теорії змов Гвінет Пелтроу – Елізабет "Бет" Емгофф, дружина Мітча

Елізабет "Бет" Емгофф, дружина Мітча Кейт Вінслет – Ерін Мірс, доктор Служби епідеміологічної розвідки

Ерін Мірс, доктор Служби епідеміологічної розвідки Браян Кренстон – Лайл Геґґерті, контр-адмірал Офіцерського корпусу служби охорони здоров'я США

Зараза: дивіться трейлер онлайн

У соціальних мережах користувачі вже встигли порівняти коронавірус зі смертельним вірусом у трилері "Зараза". Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу, яка зіграла у картині одну з головних ролей, порівняла вірус з захворюванням у фільмі. На особистій сторінці акторки в інстаграмі з'явилася світлина, на якій вона позує у чорній медичній масці. У підписі до фото вона зауважила, що вже перебувала в таких обставинах під час зйомок стрічки "Зараза".

Зараз соціальні мережі переповнені дописами користувачів, які запевняюють, що голлівудська фантастика ожила у реальному світі: "Ви можете у це повірити? Американський фільм "Зараза", який був показаний у 2011 році, розповідає про вірус, схожий на коронавірус, який шириться з Китаю і світом. Найдивніше, що в кінці фільму з'ясовують причину", "Хто ще відчуває, що ми всі разом живемо тими сценами усіх інфекцій, зомбі чи вампірського апокаліпсису моторошних фільмів майбутнього", "Той факт, що ми живемо у фільмі "Зараза", це просто...".

#Coronavirius Can you believe it ??? An American film Contagion that was shown in 2011 speaks of a Coronavirus-like virus that begins spreading from China to spread to the rest of the world!

The strangest thing is that at the end of the movie it turns out that the cause of — ThusoR (@FemaleThuso) February 25, 2020

#Contagion #Democrats #Democrats2020 #SuperTuesday I think we should all send a copy of this movie to Trump. Maybe this will put a huge on his face. pic.twitter.com/bLMV5CWRX4 — Jeff Garner️️ (@JeffGarn2000) February 28, 2020

Who else feels like we are all collectively Living those flashback scenes from all the contagion, zombie or vampire apocalypse, dystopian future movies. #Coronavirus pic.twitter.com/WAnAa8E9ge — Jay Jay Ghatt (@JayJayGhatt) February 28, 2020