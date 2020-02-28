Сюжет фантастичної стрічки "Зараза" у мережі порівнюють зі спалахом коронавірусу
Американський режисер Стівен Содерберг близько десятиліття тому екранізував фантастичну історію про смертельний вірус у трилері "Зараза" (Contagion). Захворювання з Гонконга ширилося світом, стираючи з планети все живе. Користувачі у мережі вже встигли порівняти події фільму з смертельним коронавірусом.
Епідемія коронавірусу почалося з китайського міста Ухань й продовжує ширитися Європою. Потужний спалах хвороби вже встиг позначитися не лише на людському житті та здоров'ї, а й на модній індустрії. Сьгодні смертельні реалії користувачі соціальних мереж порівнюють з фантастичними подіями стрічки "Зараза" (Contagion).
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Вперше картина була оприлюднена у вересні 2011 року на Венеційському кінофестивалі. Режисером стрічки виступив Стівен Содерберг.
Сюжет: Всесвітня організація охорони здоров'я намагається перешкодити поширенню смертельного вірусу невідомого походження. Хвороба, проти якої немає ні лікувальних препаратів, ні вакцини, стрімко забирає життя заражених.
Масштабний спалах у США починається з Бет Емхофф, яка повертається додому в Міннеаполіс після відрядження у Гонконгу. Там вона підхопила невідомий вірус і померла за загадкових обставин від невідомої хвороби. Її син Кларк також помер від такої ж хвороби, але чоловік Мітч Емхофф залишився живий завдяки природному імунітету до збудника. Епідемія швидко шириться Америкою, а лікарі з усього світу намагаються відшукати вакцину проти нещадної недуги.
Актори і ролі фільму "Зараза"
- Маріон Котіяр – Леонора Орантес, лікар-епідеміолог ВОЗ
- Метт Деймон – Мітч Емгофф, чоловік Бет
- Лоуренс Фішборн – Елліс Чівер, доктор Центру з контролю і профілактики захворювань США
- Джуд Лоу – Алан Крамвіде, теоретик теорії змов
- Гвінет Пелтроу – Елізабет "Бет" Емгофф, дружина Мітча
- Кейт Вінслет – Ерін Мірс, доктор Служби епідеміологічної розвідки
- Браян Кренстон – Лайл Геґґерті, контр-адмірал Офіцерського корпусу служби охорони здоров'я США
Зараза: дивіться трейлер онлайн
У соціальних мережах користувачі вже встигли порівняти коронавірус зі смертельним вірусом у трилері "Зараза". Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу, яка зіграла у картині одну з головних ролей, порівняла вірус з захворюванням у фільмі. На особистій сторінці акторки в інстаграмі з'явилася світлина, на якій вона позує у чорній медичній масці. У підписі до фото вона зауважила, що вже перебувала в таких обставинах під час зйомок стрічки "Зараза".
Зараз соціальні мережі переповнені дописами користувачів, які запевняюють, що голлівудська фантастика ожила у реальному світі: "Ви можете у це повірити? Американський фільм "Зараза", який був показаний у 2011 році, розповідає про вірус, схожий на коронавірус, який шириться з Китаю і світом. Найдивніше, що в кінці фільму з'ясовують причину", "Хто ще відчуває, що ми всі разом живемо тими сценами усіх інфекцій, зомбі чи вампірського апокаліпсису моторошних фільмів майбутнього", "Той факт, що ми живемо у фільмі "Зараза", це просто...".