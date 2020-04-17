Tabakov розповів, як святкуватиме Великдень і порадив фільми для карантину:ексклюзивний коментар
Відомий український виконавець Tabakov (справжнє ім'я – Павло Табаков) на карантині не припиняє працювати. Він викладає у своїй Творчій школі та допомагає дітям в дистанційному навчанні. Також артист поділився, як цього року святкуватиме Великдень та які фільми вже встиг переглянути в ізоляції.
Tabakov в ексклюзивному коментарі для LifeStyle 24 розповів прихильникам про свої карантинні будні. Співак зазначив, що рано чи пізно ізоляція завершиться і потрібно буде повертатися до звичного життя. Павло зізнався, що для нього означає Великдень.
Читайте також: Дистанційне навчання сина та читання творів Василя Шкляра: як проходить карантин в Оксани Мухи
Tabakov виховує сина та доньку, які навчаються в початковій школі. На карантині тато допомагає їм у навчанні та виконанні домашніх завдань. Також викладає вокал у Творчій школі за допомогою мережі Zoom. Тому дні в ізоляції досить насичені та продуктивні.
У вільний час, якого не так вже й багато, співак встиг подивитися "Ромео і Джульєтту" в екранізації легендарного Франко Дзиффереллі. Щодо серіалів, то Павло радить до перегляду "Карнівал Роу" та "Хороший лікар".
Я фанат мюзиклів та музичного театру, тому регулярно переглядаю онлайн-трансляції з Бродвею та різних європейських театрів. Зараз до них відкритий доступ це неабияка перевага карантину,
– поділився артист.
Співак Tabakov / Facebook / @Павло Табаков
Tabakov зізнався, що Великдень для нього завжди був сімейним торжеством, як і Різдво. Незважаючи на те, що цього року свято буде особливим, співак проведе його разом із найближчими.
Великдень-2020 онлайн... (сміється – LifeStyle 24). Іронізую, звісно, але цього року точно не буду святкувати у багатолюдних компаніях і уникну церковної служби освячення паски. Проведу цей день з найближчими – дружиною та дітьми. Бажаю усім набратися добра і здоров'я від радісної звістки про Боже Воскресіння! Карантин рано чи пізно закінчиться, і в оновлене життя треба буде увійти з новими силами і позитивними думками!
– зазначив Tabakov.
А для того, щоб відчути атмосферу свята на карантині, пропонуємо вам переглянути святкові богослужіння вдома.
Читайте також
-
Андре Тан назвав секрети стилю Вікторії Бекхем, які допомагають їй виглядати бездоганносьогодні , 13:10
-
Хлої Кардашян заговорила про народження сина від ексбойфренда-зрадникасьогодні , 09:36
-
Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної Українисьогодні , 15:33
-
Страсна п'ятниця: чому так називається цей деньсьогодні , 11:14
-
"Кровні брати" Iron Maiden записали у Києві пророчу пісню про віруссьогодні , 11:35
-
Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіакусьогодні , 05:05