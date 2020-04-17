Tabakov розповів, як святкуватиме Великдень і порадив фільми для карантину:ексклюзивний коментар

Відомий український виконавець Tabakov (справжнє ім'я – Павло Табаков) на карантині не припиняє працювати. Він викладає у своїй Творчій школі та допомагає дітям в дистанційному навчанні. Також артист поділився, як цього року святкуватиме Великдень та які фільми вже встиг переглянути в ізоляції.

Tabakov в ексклюзивному коментарі для LifeStyle 24 розповів прихильникам про свої карантинні будні. Співак зазначив, що рано чи пізно ізоляція завершиться і потрібно буде повертатися до звичного життя. Павло зізнався, що для нього означає Великдень.

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Tabakov виховує сина та доньку, які навчаються в початковій школі. На карантині тато допомагає їм у навчанні та виконанні домашніх завдань. Також викладає вокал у Творчій школі за допомогою мережі Zoom. Тому дні в ізоляції досить насичені та продуктивні.

У вільний час, якого не так вже й багато, співак встиг подивитися "Ромео і Джульєтту" в екранізації легендарного Франко Дзиффереллі. Щодо серіалів, то Павло радить до перегляду "Карнівал Роу" та "Хороший лікар".

Я фанат мюзиклів та музичного театру, тому регулярно переглядаю онлайн-трансляції з Бродвею та різних європейських театрів. Зараз до них відкритий доступ це неабияка перевага карантину,

– поділився артист.



Співак Tabakov / Facebook / @Павло Табаков

Tabakov зізнався, що Великдень для нього завжди був сімейним торжеством, як і Різдво. Незважаючи на те, що цього року свято буде особливим, співак проведе його разом із найближчими.

Великдень-2020 онлайн... (сміється – LifeStyle 24). Іронізую, звісно, але цього року точно не буду святкувати у багатолюдних компаніях і уникну церковної служби освячення паски. Проведу цей день з найближчими – дружиною та дітьми. Бажаю усім набратися добра і здоров'я від радісної звістки про Боже Воскресіння! Карантин рано чи пізно закінчиться, і в оновлене життя треба буде увійти з новими силами і позитивними думками!

– зазначив Tabakov.

А для того, щоб відчути атмосферу свята на карантині, пропонуємо вам переглянути святкові богослужіння вдома.



Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу