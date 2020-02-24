Так мало бути, – Jerry Heil прокоментувала свої номери на Нацвідборі Євробачення-2020

Хоч фінал Нацвідбору Євробачення-2020 пройшов ще 22 лютого, у мережі не припиняють обговорювати його результати. Та і самі учасники шоу продовжують бесіди про шоу. Так, Jerry Heil вирішила прокоментувати свої виступи у двох ефірах конкурсу.

На офіційній інстаграм-сторінці Jerry Heil розповіла, що нічого б не змінювала у своїх виступах. Ймовірно, такий допис Jerry Heil розмістила після шквалу критики у мережі. Однак будь-які слова не повпливали на думку артистки: вона переконана, що все сталось так, як і мало бути.

Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

"У кожен момент свого життя ти робиш точно те, що маєш і можеш саме в цей момент... Якщо думаєш, що мало бути інакше, якщо за себе соромно – ти не приймаєш себе. А якщо не приймаєш себе, то чиє життя ти живеш? Коли ти помиратимеш, про що шкодуватимеш? Сумніваюся, що от я буду така: "О ні, той номер в першому ефірі був таким конч*ним". Якщо і сумуватиму, то за упущену можливість насолодитися тим моментом на 100%. Бо раз я хотіла обидва номери зробити такими – так мало бути. Обидва рази – прояв мене рівно в момент задуму номерів", – прокоментувала Jerry Heil.

Артистка не приховує: закономірно, що з часом вона по-іншому погляне на виступи на Нацвідборі Євробачення-2020, адже з розвитком їй завжди чогось "не вистачатиме і хотітиметься додати чи змінити". Однак наразі Jerry Heil задоволена від участі в шоу та зізнається, що отримала чудовий досвід.

Як відомо, Jerry Heil виступила у першому півфіналі та фіналі Нацвідбору. Артистка презентувала свою авторську пісню Vegan. Однак, за результатами голосування суддів і глядачі, перемогу здобув гурт Go_A, а Jerry Heil посіла останній щабель, набравши 2 бали.

Варто додати, що сама артистка зробила все для того, аби вибороти перемогу на конкурсі. Всього за 2 тижні Jerry Heil повністю змінила концепцію свого номеру, який розкритикували у мережі. Співачка зізналась, що і справді її шоу в першому півфіналі нагадувало цирк, на що звернули увагу хейтери. Тому, прочитавши конструктивну критику, Jerry Heil вийшла сама на сцену та в оригінальному костюмі виконала конкурсний трек. Однак зміна номеру не допомогла талановитій співачці пробитися у лідери фіналу Нацвідбору на Євробачення-2020.

Jerry Heil – VEGAN у фіналі Нацвідборуі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Jerry Heil – VEGAN у півфіналі Нацвідборуі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн