Так пахне краса: парфюмери присвятили шедеврам Лувру 8 ароматів

Тепер для дослідження картин не обов'язково мати тонке око, можна обійтись й гострим нюхом. Всесвітньо відомий музей Лувр замовив парфюмерній компанії Buly 1803 пофантазувати на тему, як би могли "виглядати" полотна мовою ароматів.

Надихнувшись творами мистецтва з колекції Лувру, парфюмери створили аж вісім різних ароматів, пише Le Figaro.

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Фундамент безпрецедентного проекту п'ять картин і три скульптури:

"Купальница Вальпінсона" Жана-Огюста-Домініка Енгра



"Розмова в парку" Томаса Гейнсборо



"Засов" Жана-Оноре Фрагонара



"Святий Йосип" Жоржа де Латура



"Велика одаліска" Жана-Огюста-Домініка Енгра



"Німфа зі скорпіоном" Лоренцо Бартоліні



"Венера Мілоська"



"Ніка Самофракійська"



"У Луврі стільки прекрасних робіт, що було важко визначитися. Але потім я побачила "Купальницю Вальпінсона". Тоді мені стало зрозуміло, що картина вже має запах: це жінка з ніжно-молочною шкірою, яка збирається прийняти ванну, потоки води, білизна... На думку одразу спали квіти апельсинового дерева, неролі і лаванди", — розповіла парфюмерка Даніела Андріер.

На запитання, чому джерелом натхнення не стала "Мона Ліза", у компанії відповіли, що це було б занадто просто.

Парфуми надійдуть у продаж 3 липня. Купити їх можна у крамниці на території Лувру.