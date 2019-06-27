Так пахне краса: парфюмери присвятили шедеврам Лувру 8 ароматів
Тепер для дослідження картин не обов'язково мати тонке око, можна обійтись й гострим нюхом. Всесвітньо відомий музей Лувр замовив парфюмерній компанії Buly 1803 пофантазувати на тему, як би могли "виглядати" полотна мовою ароматів.
Надихнувшись творами мистецтва з колекції Лувру, парфюмери створили аж вісім різних ароматів, пише Le Figaro.
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Фундамент безпрецедентного проекту п'ять картин і три скульптури:
- "Купальница Вальпінсона" Жана-Огюста-Домініка Енгра
- "Розмова в парку" Томаса Гейнсборо
- "Засов" Жана-Оноре Фрагонара
- "Святий Йосип" Жоржа де Латура
- "Велика одаліска" Жана-Огюста-Домініка Енгра
- "Німфа зі скорпіоном" Лоренцо Бартоліні
- "Венера Мілоська"
- "Ніка Самофракійська"
"У Луврі стільки прекрасних робіт, що було важко визначитися. Але потім я побачила "Купальницю Вальпінсона". Тоді мені стало зрозуміло, що картина вже має запах: це жінка з ніжно-молочною шкірою, яка збирається прийняти ванну, потоки води, білизна... На думку одразу спали квіти апельсинового дерева, неролі і лаванди", — розповіла парфюмерка Даніела Андріер.
На запитання, чому джерелом натхнення не стала "Мона Ліза", у компанії відповіли, що це було б занадто просто.
Парфуми надійдуть у продаж 3 липня. Купити їх можна у крамниці на території Лувру.