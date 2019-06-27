Так пахне краса: парфюмери присвятили шедеврам Лувру 8 ароматів

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Жан-Огюст-Домінік Енгр "Велика одаліска"
Жан-Огюст-Домінік Енгр "Велика одаліска" / Вікіпедія

Тепер для дослідження картин не обов'язково мати тонке око, можна обійтись й гострим нюхом. Всесвітньо відомий музей Лувр замовив парфюмерній компанії Buly 1803 пофантазувати на тему, як би могли "виглядати" полотна мовою ароматів.

Надихнувшись творами мистецтва з колекції Лувру, парфюмери створили аж вісім різних ароматів, пише Le Figaro.

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Фундамент безпрецедентного проекту п'ять картин і три скульптури:

  • "Купальница Вальпінсона" Жана-Огюста-Домініка Енгра
  • "Розмова в парку" Томаса Гейнсборо
  • "Засов" Жана-Оноре Фрагонара
  • "Святий Йосип" Жоржа де Латура
  • "Велика одаліска" Жана-Огюста-Домініка Енгра
  • "Німфа зі скорпіоном" Лоренцо Бартоліні
  • "Венера Мілоська"
  • "Ніка Самофракійська"

"У Луврі стільки прекрасних робіт, що було важко визначитися. Але потім я побачила "Купальницю Вальпінсона". Тоді мені стало зрозуміло, що картина вже має запах: це жінка з ніжно-молочною шкірою, яка збирається прийняти ванну, потоки води, білизна... На думку одразу спали квіти апельсинового дерева, неролі і лаванди", — розповіла парфюмерка Даніела Андріер.

На запитання, чому джерелом натхнення не стала "Мона Ліза", у компанії відповіли, що це було б занадто просто. 

Парфуми надійдуть у продаж 3 липня. Купити їх можна у крамниці на території Лувру. 

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Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво Новини LifeStyle Музеї
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