Така модна Кара: топ-7 обкладинок журналів з англійською супермоделлю

Перед своїм 27-им днем народження, актриса й супермодель Кара Делевінь дала світовим таблоїдам чергову можливість заговорити про себе. Приводом для цього став таємний шлюб знаменитості із зіркою серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон тиждень тому, який дівчата взяли в Лас-Вегасі.

Поки журналісти розсекречують інформацію про "дружню" церемонію популярної пари, LifeStyle24 нагадує, що сьогодні, 12 серпня, в однієї з найвпливовіших жінок феншн- і потенційно кіноіндустрії – свято. З цієї нагоди ми вирішили підібрати найяскравіші обкладинки глянцевих журналів, які Кара Делевінь прикрасила собою.

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Незважаючи на те, що деякі зв’язки з модельним світом дівчина розірвала ще у 2015 році (через стрес, відтак розвиток псоріазу), її досі запрошують позувати для реклами брендів одягу й косметики, а також бути одним із центральних облич всесвітніх глянців. Адже ще сімнадцять років тому юна англійка вже впевнено штурмувала індустрію моди: була лицем косметичного бренду Burberry Beauty, а також знімалась для кампаній H&M, Tom Ford, Zara, Chanel та інших.



Перше фото Кари Делевінь на обкладинці Vogue Italia з Елоїз Енсон, 2002 рік / Bruce Weber

Сьогодні ж Кара заявляє про себе як актриса. Наразі найпомітнішими кінопроектами знаменитої моделі є історична драма "Лихоманка тюльпанів" (2015 рік), романтичний фільм "Паперові міста" (2015 рік) й фантастичний екшн "Валер’ян і місто тисячі планет" (2017 рік).

На прикладі сімох обкладинок популярних глянцевих видань (вийшли у світ з 2013 по 2019 роки) пропонуємо вам оцінити різноманітність образів іменинниці та її вміння чудово у них вживатись. Погляньте тільки на цю ефектну підбірку!

1. Кара романтична



Emirates Woman, ОАЕ, серпень, 2013 рік / Фото Emirates Woman

2. Кара як учениця



Magazine, США, жовтень, 2014 рік / Фото W Magazine

3. Кара екстравагантна



In Style, Німеччина, лютий 2016 рік / Фото InStyle

4. Кара відверта



Великобританія, вересень 2016 / Фото Esquire

5. Кара футуристична



Великобританія, серпень, 2017 рік / Фото British GQ

6. Кара смілива



Австралія, жовтень, 2017 / Фото Elle Australia

7. Кара елегантна



Корея, травень, 2019 рік / Фото Vogue Korea

А яка з цих обкладинок найбільше сподобалась вам? Чи, може, ви знайшли ще ефектніші? Діліться з нами в коментарях.