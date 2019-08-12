Така модна Кара: топ-7 обкладинок журналів з англійською супермоделлю
Перед своїм 27-им днем народження, актриса й супермодель Кара Делевінь дала світовим таблоїдам чергову можливість заговорити про себе. Приводом для цього став таємний шлюб знаменитості із зіркою серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон тиждень тому, який дівчата взяли в Лас-Вегасі.
Поки журналісти розсекречують інформацію про "дружню" церемонію популярної пари, LifeStyle24 нагадує, що сьогодні, 12 серпня, в однієї з найвпливовіших жінок феншн- і потенційно кіноіндустрії – свято. З цієї нагоди ми вирішили підібрати найяскравіші обкладинки глянцевих журналів, які Кара Делевінь прикрасила собою.
Читайте також: Кайлі Дженнер – 22! Історія успіху бренду наймолодшої мільярдерки світу
Незважаючи на те, що деякі зв’язки з модельним світом дівчина розірвала ще у 2015 році (через стрес, відтак розвиток псоріазу), її досі запрошують позувати для реклами брендів одягу й косметики, а також бути одним із центральних облич всесвітніх глянців. Адже ще сімнадцять років тому юна англійка вже впевнено штурмувала індустрію моди: була лицем косметичного бренду Burberry Beauty, а також знімалась для кампаній H&M, Tom Ford, Zara, Chanel та інших.
Перше фото Кари Делевінь на обкладинці Vogue Italia з Елоїз Енсон, 2002 рік / Bruce Weber
Сьогодні ж Кара заявляє про себе як актриса. Наразі найпомітнішими кінопроектами знаменитої моделі є історична драма "Лихоманка тюльпанів" (2015 рік), романтичний фільм "Паперові міста" (2015 рік) й фантастичний екшн "Валер’ян і місто тисячі планет" (2017 рік).
На прикладі сімох обкладинок популярних глянцевих видань (вийшли у світ з 2013 по 2019 роки) пропонуємо вам оцінити різноманітність образів іменинниці та її вміння чудово у них вживатись. Погляньте тільки на цю ефектну підбірку!
1. Кара романтична
Emirates Woman, ОАЕ, серпень, 2013 рік / Фото Emirates Woman
2. Кара як учениця
Magazine, США, жовтень, 2014 рік / Фото W Magazine
3. Кара екстравагантна
In Style, Німеччина, лютий 2016 рік / Фото InStyle
4. Кара відверта
Великобританія, вересень 2016 / Фото Esquire
5. Кара футуристична
Великобританія, серпень, 2017 рік / Фото British GQ
6. Кара смілива
Австралія, жовтень, 2017 / Фото Elle Australia
7. Кара елегантна
Корея, травень, 2019 рік / Фото Vogue Korea
А яка з цих обкладинок найбільше сподобалась вам? Чи, може, ви знайшли ще ефектніші? Діліться з нами в коментарях.
Вибір редакції
-
Гвінет Пелтроу постала на перших кадрах серіалу "Політик" з її участю: фото11 серпня , 20:32
-
41-річний Меттью Белламі одружився з 29-річною моделлю Елль Еванс: перші фото з весілля11 серпня , 16:33
-
Майлі Сайрус розлучається з Ліамом Хемсвортом через півроку після весілля: подробиці розставання11 серпня , 11:34