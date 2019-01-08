Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою

Його приємний аромат прикрашає затяжні зимові вечори, під час перегляду різдвяного фільму ми встигаємо випити кілька порцій цього напою і взагалі асоціюємо наповнені ним чашки зі сніговою порою та затишком. Усе це про какао.

Чому його корисно вживати, а коли воно може зашкодити організмові? Про це LifeStyle 24 розпитав консультантку зі здорового харчування Юлію Крілик.

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"Якщо говорити про корисні властивості какао, то воно має бути натуральним, тобто, виготовленим з необсмажених органічних какао-бобів. Той порошок, який продають на прилавках магазинів за 30-40 гривень, краще не купляти. Адже перед продажем його могли обробити хімією", – переконує вона.

"Какао – джерело цинку, заліза й магнію"

Виявляється, у какао – майже три десятки корисних мікроелементів та мінеральних речовин. Недарма "їжею богів" його називали ще ацтеки.

"Цей напій багатий на кальцій, фосфор, цинк і залізо. Магній, якого також достатньо в какао, регулює рівень інсуліну в крові, розслабляє м’язи й полегшує симптоми ПМС у жінок. Ще воно містить вітаміни B6, E та К", – розповідає Юлія Крілик.

У складі какао – вітаміни B6, E та K / Bakenart.by

Експертка додає: какао покращує настрій, оскільки має у своєму складі антидепресант фенілефіламін. Проте зловживати цим напоєм, на її думку, не варто: "Достатньо пити одну, максимум дві чашки какао в день, його бажано споживати в передобідню пору".

"Надмір какао може спричиняти в дітей гіперактивність"

Мабуть, немає такої реклами какао-напою, в якій би не фігурували діти. Проте якраз малолітнім Юлія Крілик радить бути з ним обережними, а тим, кому ще не виповнилося трьох років, узагалі не вживати.

"Часто какао-боби є алергеном і дитячий організм чутливіший до них, аніж дорослий. Як вихід – готувати напій з кероба (коричневий порошок, який отримують із сушених стручків ріжкового дерева, за смаком нагадує какао з цукром). На відміну від какао, він не містить кофеїну.



Цей напій може викликати в дітей гіперактивність / Monday Morning Mischief

Тому батьки можуть бути спокійні щодо алергії чи гіперактивності своїх малюків. Також скажу, що какао допомагає дітям у зимово-весняний період, коли їм через похмуру погоду важко прокидатись. Адже містить теобромін, який додає бадьорості", – переконує консультантка зі здорового харчування.

"Інколи кофеїн, який містить какао, лише погіршує ситуацію"

На щастя, протипоказань стосовно вживання какао менше, ніж рекомендацій. Проте, якщо ви обожнюєте ним ласувати, то, знову ж, пам’ятайте про кофеїн.

"Тим людям, які мають синдром хронічної втоми, кому не вистачає енергії, цей стимулятор нервової системи тільки погіршить ситуацію. Справа в тому, що ви лише певний час відчуватимете себе збудженими, потім знову втомитеся", – пояснює Юлія Крілик. Ще вона не рекомендує вживати какао тим, хто має проблеми з нирками та подагру (форма артриту).

"Какао буде ефективнішим, якщо готувати його на рослинному молоці"



Какао ліпше готувати на рослинному молоці / Enterpreneur

Як каже консультантка зі здорового харчування, класичний варіант приготування какао містить коров’яче молоко й цукор. Однак Юлія Крілик вважає: такий рецепт – не найкращий для нашого здоров’я: "Ці складники знижують користь напою, про яку ми вже говорили. Тому пропоную варити какао на рослинному молоці (мигдальне, кокосове чи соєве) і не додавати туди цукру".

Рецепт приготування какао на рослинному молоці:

Інгредієнти:

• 1 ст. л. какао

• 1/2 ч. л. кориці

• 1/4 ч. л. куркуми

• 1/4 ч. л. мускатного горіха

• 1/4 ч. л. кардамону

• 1 ч. л. меду чи кленового сиропу

• 1 стакан мигдального (або будь-якого іншого рослинного молока)

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти в кухлику. Нагріти, не доводячи вміст до кипіння, поступово розтирати ложкою всі грудочки. Відтак, перелити в чашку, а зверху посипати корицею, горіхами.

А чи смакує какао вам? Що додаєте, готуючи цей ароматний напій? Діліться в коментарях.