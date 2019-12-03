Таки разом: вперше після жорстокого побиття бойфренд Гейден Панеттьєрі показав спільні фото

Ще на початку листопада 2019 року журналісти західних ЗМІ стверджували, що Гейден Панеттьєрі відновила стосунки з Браяном Гікерсоном. Після жорстокого побиття, від якого акторка ледь не загинула, вона повернулась до маєтку свого бойфренда. 2 грудня у мережі з'явились перші підтвердження цього.

На інстаграм-сторінці Браян Гікерсон поділився із прихильниками знімками зі свого святкового вікенду. На кадрах він вирішив показати як в колі родичів та друзів відсвяткував День подяки. Серед гостей можна помітити і 30-річну акторку Гейден Панеттьєрі, яку у травні 2019 року він ледь не вбив під час жорстокого нападу.

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"Який чудовий відпочинок з хорошими людьми на День подяки", – написав Браян Гікерсон.

Підтвердились і заяви інсайдерів, які раніше стверджували, що Гейден Панеттьєрі залюбки відновила скандальні стосунки. На одному з кадрів видно, як вона щасливо усміхається в обіймах бойфренда-садиста.



Гейден Панеттьєрі відновила роман з Браяном Гікерсоном / Instagram /@brianhickerson



Скандальні стосунки Гейден Панеттьєрі / Instagram /@brianhickerson

Що відомо про побиття Гейден Панеттьєрі?

У серпні 2018 року стало відомо, що Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко скасували заручини. Пара вирішила не розголошувати причин розриву та відмовлялась від будь-яких коментарів. Єдину доньку акторка віддала на виховання Володимиру Кличку. 3-річна Кайя-Євдокія живе із зірковим батьком в Україні, а її допомагає виховувати мама колишнього боксера.

А от Гейден Панеттьєрі часу не втрачала: вже за місяць її вперше побачили у супроводі рієлтора і актора-початківця Браяна Гікерсона. Роман одразу ж привернув увагу всіх західних ЗМІ, адже пара часто потрапляла в об'єктив папараці напідпитку. Один з алкогольних відпочинків ледь не завершився смертю акторки.

Скандальне побиття Гейден Панеттьєрі сталось 2 травня 2019 року. Тоді вона разом зі своїм бойфрендом відпочивала в барі, розташованому неподалік від їхнього помешкання у Лос-Анджелесі. Між закоханими спалахнув конфлікт, який переріс в сутички. Однак очевидці розборонили пару, яка одразу ж покинула заклад. Вже біля дому Браян Гікесон накинувся на Гейден з кулаками та затягнув до будинку. Сусіди голлівудських зірок, які бачили момент нападу, викликали правоохоронців, які й затримали садиста.

Згодом з'ясувалось, що поліція знайшла Гейден Панеттьєрі побиту в одній з кімнат маєтку. На шиї зірки було видно синці. Правоохоронці вчасно прибули на місце інциденту, адже Браян Гікерсон, за їхніми словами, був дуже агресивним та міг вбити свою кохану. А от Гейден одразу ж доправили до шпиталю.

Я одразу помітила, що в неї були синці на оці та спухле обличчя. Також виднілись відбитки рук на шиї, лівій стороні обличчя. Коли я з нею розмовляла, вона зняла светр. Її руки були всі в синцях... Він жорстоко бив її по обличчю, змусивши ледь не впасти. Від третього удару в неї пішла кров із носа,

– розповіла поліцейська Ембер Фіндлі.

Упродовж травня-вересня 2019 року суд розглядав резонансну справу нападу, а родичі наполегливо радили зірці триматись подалі від чоловіка. Гейден переїхала жити до Нью-Йорка та навіть мала кілька побачень із братом Браяна Гікерсона. У листопаді пара все ж відновила роман.