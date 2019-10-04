Такі щирі і безпосередні: підбірка найкумедніших фото з конкурсу Comedy Wildlife Photography

У Всесвітній день тварин та Всесвітній день усмішки редакція LifeStyle 24 хоче потішити вас фотографіями знаменитого конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards, які можуть розтопити серце навіть найсерйозніших.

Шоковані рибки, веселі зебри, безтурботні мавпенята та сварливі пташенята – все це про світлини цьогорічних фіналістів конкурсу Comedy Wildlife Photography, переможця серед яких назвуть 13 листопада.

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Якщо вам не вистачає позитивних емоцій цього вечора – пропонуємо поглянути на фотогалерею цих щирих на емоції тварин і зрозуміти, що в житті бувають ще не такі халепи. Всі фотографії ви можете переглянути на сайті конкурсу.

Хорошо настрою і багато усмішок!



Деякі фотографії фіналістів Comedy Wildlife Photography