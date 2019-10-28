Таки возз'єднаються: стало відомо про спільний вихід Кейт Міддлтон і Меган Маркл з чоловіками

Після численних новин у пресі про ворожнечу герцогів Сассекських і Кембриджських, вони таки з'являться разом на публіці. Адже, незважаючина непорозуміння між сім'ями, члени монаршої родини зобов'язані виконувати королівські обов'язки.

За останніх півроку герцоги Сассекські здійснювали все менше і менше спільних виходів, а кількість інформації про їхню ворожнечу лише збільшувалася. Проте, як повідомляє видання Daily Mail, у королівському календарі є події, коли їм доведеться переступити через своє невдоволення один одним і вийти у світ вчотирьох.

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Згідно з традиціями Великобританії, 11 листопада британці відзначають День пам'яті полеглих у Першій світовій війні. Минулого року в цей день улюблена четвірка королівської сім'ї разом з'явилася на службі у Вестмінстерському абатстві. І, як повідомляє джерело, цьогоріч їхній вихід також буде у програмі дня.

Цей день повинен розставити все на свої місця і дозволити старшим членам сім'ї задуматися про те, що дійсно для них важливо,

– сказав інсайдер, приближений до королівської сім'ї.

Очікується, що після традиційної служби представники монаршої родини на чолі з Єлизаветою ІІ зберуться в Альберт-холлі на концерті, присвяченому Дню пам'яті полеглих. Також у джерелі зазначається, що на присутності своїх внуків з дружинами наполягла сама королева. Вона хоче, щоб принци Вільям і Гаррі з сім’ями були єдиним цілим, незважаючи на життєві обставини.



Герцоги Сассекські та Кембриджські на службі у 2018 році / Instagram / @katemidleton