Такі ж щасливі та закохані: пишнотіла модель Ешлі Грем показала архівні фото з чоловіком

Відома американська модель Ешлі Грем, яка пропагує бодіпозитив та plus-size моделінг, опублікувала в соціальній мережі фото з чоловіком 9-річної давності.

Ще у 2009 році модель почала зустрічатися з відеографом Джастіном Ірвіном. Тоді ж вони зустрілися в церкві і з тих пір не розлучаються. Весільну церемонію одруження вони провели в 2010 році. У своєму Instagram Ешлі показала дві фотографії, на яких вони роблять селфі незадовго до весілля.

Читайте також: Як полюбити своє тіло: поради від пишнотілої моделі Ешлі Грем

Я сумую за тобою! Ми зробили це фото, перш ніж одружились дев'ять років тому. Ти моя найкраща людина у всьому світі – не можу дочекатись, щоб "затіскати" тебе!,

– зізналась в мережі модель.

На знімках модель з коханим лежали на ліжку в синіх простинях, насолоджуючись відпочинком. Ешлі, без макіяжу та в домашньому одязі, виглядала неймовірно щасливою поряд з Ірвіном.



Ешлі Грем і Джастін Ірвін у 2010 році / Instagram / @ashleygraham



Ешлі Грем і Джастін Ірвін у 2010 році / Instagram / @ashleygraham

З тих пір щаслива пара багато подорожує, відвідує світські заходи та поки що не планує народжувати дітей. Однак в нещодавньому інтерв'ю для глянцю Elle USA 31-річна зірка зізналась, що, на її думку, щастя не прирівнюється до материнства: "Для мене, бувши дружиною і жінкою, щастя не прирівнюється до того, щоб мати дітей. Діти прийдуть, коли прийде час. А щастя будується прямо зараз – з моїм чоловіком і бізнесом". У відвертій розмові з журналістами вона також поділилась, що старається якомога частіше займатись сексом.

"Я вірю, що секс дійсно корисний для здоров'я. Ми з чоловіком намагаємося частіше займатися любов'ю, тому що це піднімає настрій і впливає на загальний тонус життя. Я відчуваю себе щасливішою, енергійнішою й активнішою ... і не хочу цього приховувати", – розповідала Ешлі Грем.