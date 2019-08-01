Таким його ще не бачили: Олег Винник показав своє підліткове фото

Популярний співак Олег Винник, який є секс-символом українського шоу-бізнесу, поділився з прихильниками архівним знімком. На фото артист постав із незвичною зачіскою, тому чимало прихильників не одразу впізнали його.

У четвер, 31 липня, Олег Винник відзначив своє 46-річчя. Мабуть, святкування дня народження надихнуло співака на спогади, відтак на його Instagram-сторінці з'явилось архівне фото. Підліток Олег Винник позував перед камерою із на той час трендовою стрижкою: довгими пасмами та об'ємним чубком.

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Вже у дописі секс-символ української естради зізнався, що тільки з роками зрозумів: потрібно "смакувати життя". Згідно з ефектними знімками Олега Винника у мережі, йому це успішно вдається.

Не важливо, скільки тобі років. Важливо – на скільки ти себе відчуваєш. З кожним роком з усе більшою насолодою відчуваю смак життя,

– написав Олег Винник.

Чимало користувачів мережі не впізнали запального Олега Винника на фото. Тепер артист має зовсім інший імідж: він надає перевагу довгому випрямленому волоссю.

"Такий постер міг висіти у моєї мами у кімнаті в 87-му", ", Тільки не кажіть, що це Олег Винник", "Дуже красивий тоді, а зараз ще красивіший", "Таким ми вас ще не бачили", – написали користувачі мережі.