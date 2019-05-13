Такого в нас ще ніколи не було, – Святослав Вакарчук розкрив приголомшливі деталі свого виступу

Фронтмен одного з найпопулярніших гуртів Святослав Вакарчук приголомшив прихильників несподіваною заявою. Соліст "Океан Ельзи" поділився деталями підготовки до грандіозного та унікального концерту з назвою "Океан не мовчить". За словами Святослава Вакарчука, такого шоу його колектив ще не робив, тому закликав всіх прихильників долучитись до заходу.

Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці гурту "Океан Ельзи" в Instagram. Там Святослав Вакарчук заявив, що 26 травня на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) спільно зі своїми колегами він влаштує унікальний перформанс.

Читайте також: Концерт буде: Святослав Вакарчук організував виступ гурту у Києві за одну добу

Наразі триває підготовка до концерту, яка об'єднала не тільки вітчизняних фахівців, але й закордонних. Відтак на учасників "Океан не мовчить" чекає велика кругла сцена, простора фан-зона без VIP-місць, оригінальне освітлення та чимало популярних пісень із творчості Святослава Вакарчука.

"26 травня в Києві на території ВДНГ група "Океан Ельзи" влаштовує унікальний у своїй історії концерт. Лише уявіть собі: величезна фан-зона, більша, ніж на "Олімпійському", а посередині – кругла сцена з оглядом на 360 градусів. Дах для цієї сцени ми спеціально веземо з Європи, світло розробляє наш друг з Литви, 400 квадратних метрів екранів, 4 гектари фан-зони. Це десятки тисяч людей разом. 100% рок-н-рол. У нас було різне, але такого ще ніколи не було. Океан не мовчить! Не мовчи і ти! Прийди і додай свій голос", – закликав Святослав Вакарчук.

Що відомо про концерт "Океан Ельзи"

Несподівано для всіх прихильників гурт "Океан Ельзи" вирішив зробити концерт. Виступ музиканти приурочили до Дня Києва, який відзначатимуть 26 травня. За словами Святослава Вакарчука, захід буде з демократичними цінами та однією фан-зоною.

"Я тут йшов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи"? Наприклад, на день Києва, 26 травня. Отак взяти і зробити. Поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, жодної VIP-зони, демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні. Мені здається, це класна ідея", – поділився тоді Святослав Вакарчук.

Всього за добу фронтмену "Океану Ельзи" та його команді вдалось узгодити найголовніші питання. Тому 24 квітня 2019 року він заявив, що концерт відбудеться, а його "Океан не мовчить". Окрім цього, Святослав Вакарчук розсекретив вартість квитків: вони становили 250 та 950 гривень.



Ціни квитків на концерт "Океану Ельзи" / Скріншот з сайту kasa.in.ua