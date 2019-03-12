Такого ви ще не бачили: Red Hot Chili Peppers влаштують концерт біля єгипетських пірамід

Відомий американський рок-гурт Red Hot Chili Peppers запустить пряму трансляцію зі свого концерту, який відбудеться серед пірамід Гізи в Єгипті 15 березня.

Грандіозний виступ транслюватимуть на сторінках гурту у YouTube, Twitter і Facebook. Старт відбудеться о 20:00 за київським часом. Про це музиканти повідомили у своєму Instagram.

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Перед кожним новим місцем моє тіло тремтить від хвилювання, прагнення до розкриття нової таємниці, захоплення новою культурою, можливістю знайти нових друзів, дегустацією нової їжі, новими смаками та новими ритми. Пізнання. Пізнання. Пізнання. Зараз це відбувається знову, я захоплений перспективою виступу в Єгипті,

− прокоментував незвичний виступ басист гурту Флі.

Відео онлайн-трансляції концерту Red Hot Chili Peppers в Єгипті:

Додамо, що колись такі концерти влаштовували й інші виконавці світової величини – Шакіра, Мерая Кері, Стінг, Френк Сінатра та інші.

Що відомо про гурт Red Hot Chili Peppers?Американський рок-гурт був створений ще у 1983 році і продовжує свою творчість дотепер. Заснував його вокаліст Ентоні Кідіс в Каліфорнії, а також басист Майкл Белзарі, гітарист Хілел Словак і барабанщик Джек Айронз. Фанати особливо люблять цей гурт через неймовірну різножанровість, адже у піснях Red Hot Chili Peppers поєднуються елементи альтернативного року, фанку, панк-року і психоделічної музики. Музиканти вже двічі були в Україні з грандіозними концертами –на НСК "Олімпійський" 25 липня 2012 року і 6 липня 2016 року.