Там, де зустрічаються миті та пам'ять: 17 фото про ритм великих міст

Італійський фотограф Алессіо Треротолі полюбляє часо-просторові експерименти у своїх проектах. Абстрактні світлини митця із серії "Міські мелодії" – це місце зустрічі кількох митей, які нашаровуються одна на одну.

Треротолі зазначає, що, накладаючи зображення того ж місця, але у різний час, він намагається показати урбаністичні пейзажі мегаполісів під іншим кутом.

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"Нашаровуючи різні образи, я хочу показати звичний образ концептуальним способом, майже імпресіоністським, де все дублюється, а світло і структури розмножуються і будують нове бачення життя", – говорить фотограф.

Він розповідає, що абсолютно закоханий у вулиці, в історії, які можуть розповісти кожний ріг та будівля.

Мені потрібно знайти душу місця, тобто те, що воно може мені розповісти. У своїх фотографіях я намагаюся відобразити справжню душу вулиці або будівлі, демонструючи, що вони належать до історії і водночас до нашого повсякденного життя. Я намагаюся щодня "годувати" своє натхнення, фотографуючи буденність в моєму місті або в містах, які я відвідую, коли перебуваю в подорожах,

– додає Треротолі.



Затори у Нью-Йорку



Рим



Центральний вокзал Нью-Йорку



Монополі, Італія



Замок Святого Ангела, Італія



Меморіал пам'яті жертв Голокосту, Берлін



Таймс-Сквер, Нью-Йорк



Форум Траяна, Італія



Бруклінський міст, Нью-Йорк



Берлін



Ватиканські сходи, Рим



Берлін



Венеція



Мулен-Руж, Париж



Великобританія



Рим

Всі фото – Alessio Trerotoli

By​Alessio Trerotoli