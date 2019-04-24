Там, де зустрічаються миті та пам'ять: 17 фото про ритм великих міст

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Площа Іспанії (Рим)
Площа Іспанії (Рим) / alessiotrerotoli.it

Італійський фотограф Алессіо Треротолі полюбляє часо-просторові експерименти у своїх проектах. Абстрактні світлини митця із серії "Міські мелодії" – це місце зустрічі кількох митей, які нашаровуються одна на одну.

Треротолі зазначає, що, накладаючи зображення того ж місця, але у різний час, він намагається показати урбаністичні пейзажі мегаполісів під іншим кутом.  

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"Нашаровуючи різні образи, я хочу показати звичний образ концептуальним способом, майже імпресіоністським, де все дублюється, а світло і структури розмножуються і будують нове бачення життя", – говорить фотограф. 

Він розповідає, що абсолютно закоханий у вулиці, в історії, які можуть розповісти кожний ріг та будівля. 

Мені потрібно знайти душу місця, тобто те, що воно може мені розповісти. У своїх фотографіях я намагаюся відобразити справжню душу вулиці або будівлі, демонструючи, що вони належать до історії і водночас до нашого повсякденного життя. Я намагаюся щодня "годувати" своє натхнення, фотографуючи буденність в моєму місті або в містах, які я відвідую, коли перебуваю в подорожах,
– додає Треротолі. 


Затори у Нью-Йорку


Рим


Центральний вокзал Нью-Йорку


Монополі, Італія


Замок Святого Ангела, Італія


Меморіал пам'яті жертв Голокосту, Берлін 


Таймс-Сквер, Нью-Йорк


Форум Траяна, Італія


Бруклінський міст, Нью-Йорк


Берлін


Ватиканські сходи, Рим


Берлін


Венеція


Мулен-Руж, Париж


Великобританія


Рим

Всі фото – Alessio Trerotoli

By​Alessio Trerotoli

 

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