Там, де зустрічаються миті та пам'ять: 17 фото про ритм великих міст
Італійський фотограф Алессіо Треротолі полюбляє часо-просторові експерименти у своїх проектах. Абстрактні світлини митця із серії "Міські мелодії" – це місце зустрічі кількох митей, які нашаровуються одна на одну.
Треротолі зазначає, що, накладаючи зображення того ж місця, але у різний час, він намагається показати урбаністичні пейзажі мегаполісів під іншим кутом.
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"Нашаровуючи різні образи, я хочу показати звичний образ концептуальним способом, майже імпресіоністським, де все дублюється, а світло і структури розмножуються і будують нове бачення життя", – говорить фотограф.
Він розповідає, що абсолютно закоханий у вулиці, в історії, які можуть розповісти кожний ріг та будівля.
Мені потрібно знайти душу місця, тобто те, що воно може мені розповісти. У своїх фотографіях я намагаюся відобразити справжню душу вулиці або будівлі, демонструючи, що вони належать до історії і водночас до нашого повсякденного життя. Я намагаюся щодня "годувати" своє натхнення, фотографуючи буденність в моєму місті або в містах, які я відвідую, коли перебуваю в подорожах,
– додає Треротолі.
Затори у Нью-Йорку
Рим
Центральний вокзал Нью-Йорку
Монополі, Італія
Замок Святого Ангела, Італія
Меморіал пам'яті жертв Голокосту, Берлін
Таймс-Сквер, Нью-Йорк
Форум Траяна, Італія
Бруклінський міст, Нью-Йорк
Берлін
Ватиканські сходи, Рим
Берлін
Венеція
Мулен-Руж, Париж
Великобританія
Рим
Всі фото – Alessio Trerotoli
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