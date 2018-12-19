Тантричний секс з Поляковою і рольові ігри: у мережі з'явився перший трейлер-тизер "Свінгери 2"

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Кадр з фільму "Свінгери 2"
Кадр з фільму "Свінгери 2"

У мережі з'явився перший тизер української романтичної комедії "Свінгери 2", у якій знялися українські зірки Оля Полякова, Даша Астаф'єва, В'ячеслав Довженко, Михайло Кукуюк, Анна Саліванчук та Олексій Вертинський.

Перший тизер-трейлер опубліковано 19 грудня на YouTube-каналі "Вольга Україна".

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Як відомо, друга частина буде сиквелом до популярного фільму "Свінгери". За сюжетом, дві подружні пари вирішили помінятись партнерами, щоб урізноманітнити інтимне життя. Провокаційне рішення обертається для всіх героїв чудовим досвідом, що впливає на сімейне життя. Наслідки незвичного експерименту настільки непередбачувані, що змушують молодих людей зустрічатися знову.

Прем'єра комедії "Свінгери 2" запланована на 1 березня 2019 року. 

Тизер-трейлер фільму "Свінгери 2": дивіться відео

 

Теги: Новини України Кіно LifeStyle Дар'я Астаф'єва Оля Полякова
Джерело: 24 канал
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