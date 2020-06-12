Яскрава та запальна українська блогерка, телеведуча Леся Нікітюк розсмішила шанувальників кумедним відео. Вона показала, як танцює біля холодильника під час інтервального голодування.

Леся Нікітюк вміє дивувати прихильників та піднімати їм настрій. Дівчина знає, як привернути до себе увагу та активно робить це. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося відео, яке не залишило нікого байдужим.

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Кумедне відео Лесі Нікітюк

Після тривалого перебування на карантині Леся вирішила привести себе у форму. Для цього вона обрала метод інтервального голодування. Тепер зірка поширила в мережі кумедне відео. Вона показала, як танцює біля холодильника та швидко їсть за декілька хвилин до того, як має розпочатися період голодування.

Нікітюк позує у коротких джинсових шортах та білій футболці з оголеним животом. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Інтервальна дієта: коли вікно харчування закриється через 5 хвилин,

– написала у дописі телеведуча.

Такий ролик блогерки викликав справжній ажіотаж в мережі. Підписники коментують його та переглядають по декілька разів. Користувачі мережі зазначають, що Леся виглядає неперевершено і вкотре змогла їх здивувати креативністю. Багато хто побачив у її образі своє відображення.