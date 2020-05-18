Танці на ліжку та коктейль в руках: Надя Дорофєєва показала, що робить в суботу

Популярна українська виконавиця, ексучасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва на карантині багато часу приділяє спілкуванню із шанувальниками. Вона не лише розповідає, як проходять її дні в ізоляції, а й показує їх на відео.

Надя Дорофєєва є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона знає, як розбурхати мережу та створити активні обговорення навколо своєї особистості. Її публікацій в інстаграмі з нетерпінням чекають майже п'ять мільйонів підписників і вона з радістю ділиться з ними цікавим контентом. Днями на її акаунті з'явився запальний ролик, де вона показала, як розважається в суботу.

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Надя знає, як не впасти в депресію на карантині та вміє створити веселий настрій. На відео, яке поширила Дорофєєва в мережі, видно, як вона готує собі смачний коктейль, а після цього починає активно стрибати і танцювати на ліжку. Вкінці ролику артистка падає на диван з бокалом в руках.

Навіть вдома співачка завжди одягається стильно. Для знімання відео вона обрала спортивний топ та леопардові шорти, які поєднала із кофтою чорного кольору. Таке вбрання гарно підкреслило струнку фігуру Наді. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легенький та ледь помітний макіяж.