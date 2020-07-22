Організатори довгоочікуваного четвертого сезону "Танців з зірками" розсекретили нову учасницю шоу. Нею стала зірка серіалу "Папік" та "Голосу країни" Дар’я Петрожицька.

Естафету вона отримала від четвертого учасника проєкту, зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" та драми "Чорний ворон" Тараса Цимбалюка.

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Дар’я Петрожицька записала відеозвернення в якому повідомила, що прийняла виклик від попереднього учасника. Відповідний ролик розмістили на офіційній сторінці телепроєкту в інстаграмі.

У ролику Дар’я показала кумедне відео, як під час прогулянки її смикнуло щось за ногу. У кросівку був захований лист від Тараса Цимбалюка. Довго не вагаючись, дівчина одразу перевзулася у танцювальне взуття та з’явилася у спідниці. Естафету Дар’я Петрожицька передала фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлії Саніній.

Хто вже став учасником шоу "Танці з зірками"?

Цього року організатори "Танців з зірками" вчергове запустили #танціззіркамиchallenge, в якому глядачі поступово дізнаються про учасників танцювального шоу.

Першим учасником, який погодився вийти на паркет став співак Олег Винник. Другою учасницею стала співачка Надія Мейхер, яка передала естафету Санті Дімопулос. Дівчина з радістю погодилася брати участь у шоу.

Конкуренцію іншим учасникам склав Тарас Цимбалюк, який передав естафету Дар’ї Петрожицькій. Шостою учасницею, ймовірно, має стати Юлія Саніна.