Танці з зірками: хто став першим суддею на проєкті у новому сезоні

Довгоочікуваний четвертий сезон оновленого шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" стартує вже цієї осені. Ім'я першого судді оприлюднили 6 липня – нею стала балерина Катерина Кухар.

Перша суддя "Танців з зірками" 4 сезон

Про участь у четветому сезоні проєкту "Танці з зірками" повідомила сама Катерина Кухар у програмі "Сніданок з 1+1", повідомляє ТСН. Катерина розповіла, що з нетерпінням чекає на новий сезон восени, та заінтригувала глядачів, повідомивши, що у суддівській панелі можливі зміни.

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Ми всі скучили за цими неймовірними емоціями, яке дарує нам мистецтво і "Танці з зірками". Тому вечірка відбудеться і кінець світу відміняється. Новий сезон буде найтанцювальнішим в історії, з неймовірними зірковими учасниками, а у суддівському складі теж відбудуться зміни, – розповіла Катерина Кухар.

Які інші зірки стануть суддями проєкту та хто вийде на паркет у складі танцювальних пар – невідомо, але новий сезон офіційно варто очікувати вже цієї осені. Ймовірно, організатори шоу подбали про ризик посилення карантину або ж імовірність збільшення випадків захворювань на коронавірус. Тому подія, ймовірно, проходотиме без глядачів у залі, а самі судді та учасники знімального процесу будуть дотримуватись соціальної дистанції та матимуть на собі індивідуальні засоби захисту.

Додамо, що "чорний лебідь" Катерина Кухар була суддею проєкту усі попередні три сезони "Танців з зірками", де була дуже вимогливою та прискіпливою жінкою. Втім ті танцюристи, які відзначались успіхами, завжди заслуговували поблажливі слова від зіркової судді. Нагадаємо, що у попередньому сезоні перемогу отримали акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.