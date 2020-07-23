Вже цієї осені на телеканалі "1+1" стартує четвертий сезон популярного шоу "Танці з зірками". Організатори танцювального шоу поступово розсекречують імена учасників та їхніх партнерів. На особистій сторінці проєкту вже стало відомо, хто став партнером Надії Мейхер та Санти Дімопулос.

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер стала другою учасницею танцювального шоу "Танці з зірками". Нещодавно артистка розповіла з ким вийде танцювати на паркет. Боротися за перемогу співачка буде з багаторазовим чемпіоном міжнародних танцювальних турнірів Кирилом Васюком. Про вибір свого партнера Надія Мейхер розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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Артистка опублікувала відеоролик від організаторів "Танців з зірками" в якому танцює з Кирилом Васюком.

Надія Мейхер зазначила, що шукала насамперед партнера, який би зміг завдяки своїм внутрішнім якостям на час проєкту "приручити дику кішку". За її словами, їй потрібен був енергетично сильний чоловік, танцюючи з яким вона б не пригнічувала свою енергетику, а скоріше б навпаки – спалахувала як факел.

"Мені хотілося, щоб мій партнер був чуттєвим, адже тільки так хореографія стає танцем, а танець зворушує глядача. Коли партнери відкриваються один одному, відчувають, довіряють – це вже не просто танець, а якийсь ритуал, який захоплює за собою, надихає глядача. І я знайшла такого партнера. Я дуже вірю, що наша пара з кожним танцем буде вас все більше і більше дивувати", – заявила Надія Мейхер.

Партнером третьої учасниці шоу "Танці з зірками" колишньої солістки гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос став хореограф, віцечемпіон України та світу із латиноамериканських танців Максим Леонов.

Санта Дімопулос підкреслила, що з нетерпінням чекає на новий сезон. За її словами, брати участь в "Танцях зірками" – це була її мрія, і вона нарешті здійснилася.

Пазл склався з партнером, він у мене найкращий. Для мене це виклик, змагання, в першу чергу, з собою! І я обіцяю, що ми зробимо все можливе, щоб показати красиві, технічні та незабутні танці. Але без вашої підтримки ніяк,

– написала Санта Дімопулос.