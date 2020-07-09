Танці з зірками: відомо, хто став другим суддею на проєкті у новому сезоні

Четвертим сезоном оновленого шоу "Танці з зірками" глядачі зможуть насолодитися вже цієї осені на телеканалі "1+1". Тепер стало відомо ім'я другого судді – ним став Влад Яма.

Другий суддя "Танців з зірками" 4 сезон

Український хореограф вже вчетверте займе суддівське крісло. Про це він особисто розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". Влад Яма не тільки зізнався про свою участь у новому сезоні проєкту, а й заінтригував цікавими деталями.

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По секрету вам скажу, що я знаю декількох зірок, які братимуть участь у новому сезоні. Це буде щось неймовірне. Ми вже охрестили цей сезон "платиновим". Із нетерпінням чекаю на прямі ефіри, хочу дивуватися та захоплюватися сам, і щоб такі ж емоції отримували наші глядачі. Я в передчутті,

– розповів танцівник.

Нова історія улюбленого проєкту стартує вже цієї осені. Проте цього року, ймовірно, ефіри проходитимуть у незвичному форматі. Зокрема, є велика вірогідність того, що під час прямих ефірів у залі не буде глядачів, а судді та учасники знімального процесу дотримуватимуться встановлених правил безпеки: не порушуватимуть соціальну дистанцію на матимуть на собі індивідуальні засоби захисту.

Влад Яма – суддя "Танців з зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у минулому сезоні суддівські крісла займали: прискіпливий Влад Яма, вимоглива Катерина Кухар, харизматичний Франціско Гомес та легендарний Григорій Чапкіс. Та нещодавно прима-балерина заінтригувала прихильників шоу заявою про те, що серед членів журі можливі зміни.