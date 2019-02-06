Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові

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Неймовірно харизматичний британський виконавець Том Оделл вже не вперше тішить своєю музикою українську публіку, але вперше завітав з концертом до Львова.

Тур на підтримку третього студійного альбому Jubilee Road він розпочав ще восени 2018-го зі США та Канади. Пізніше ледь не щодня виступав у європейських столицях і от нарешті приїхав з довгоочікуваними концертами в Україну.

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До Львова Оделл з музикантами після феєричного виступу у Києві напередодні приїхали досить заздалегідь. Вдень встигли пообідати у місцевому ресторані і навіть трохи прогулятись містом.

Не надто яскраві краєвиди зимового міста Лева Оделл у своєму Instagram порівняв з кадрами з німецької драми "Небо над Берліном" і порадив подивитись цей фільм усім, хто досі не бачив.

На його вихід на сцену добряче розігріта львівська публіка чекала з нетерпінням.

Том Оделл концерт Львів
Том Оделл під час першого концерту у Львові / M&M Photography / 24 канал

Британець, який не приховує, що медитує перед виступами, і цього разу дозволив собі спізнитись на понад годину. Але з першими акордами гри фантастичного роялю глядачі, здається, готові були йому пробачити будь-яку витівку. А він і не думав себе стримувати!

За маскою на перший погляд меланхолійного музиканта ховався справжній зірвиголова, який за півторагодинний виступ встиг і пострибати на фортепіано, і стільцями покидатись, і без жодного остраху ризикнув пірнути у наелектризований натовп.

А те, що Оделл вміє зачаровувати – можете не сумніватись! Цього вечора публіка підкорялась йому, як вправному гіпнотизерові.

Том Оделл концерт Львів
Оделл співає в натовпі на концерті у Львові / M&M Photography / 24 канал

Чого вартували вокальні медитації посеред залу під пісню Hold me. Оделл просто довірився тим, хто прийшов на нього подивитись, і не прогадав. Кілька сотень людей в унісон підспівували нескладні слова, дехто, можливо, чув їх вперше в житті.

Він залюбки дозволяв себе обіймати, просто посеред композицій приймав прояви вдячності, квіти і подарунки.

Том не соромився показати свою щиру любов, бо відчував, що тут і тепер це почуття взаємне.

Том Оделл концерт Львів
Емоційний концерт Тома Оделла у Львові 6 лютого / M&M Photography / 24 канал

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: LifeStyle Музика Концерти Новини Львова Великобританія Фотоновини
Джерело: 24 канал
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