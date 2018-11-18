"Танці з зірками 2018" всього за кілька місяців став одним із найуспішніших телепроектів. Щотижня учасники шоу дивували глядачів своєю вправністю, а сьогодні, 18 листопада, всі прихильники мали змогу дізнатись імена фіналістів проекту.

Яскраві костюми, непередбачувані постановки, наполеглива боротьба – це не все, чим запам'ятається півфінал. Пари підготували два номери, в одному з яких станцювали із зірками 1 або 2 сезонів "Танці з зірками". Так, разом з півфіналістами на паркет вийшли Оля Полякова, Аніта Луценко, Надія Дорофеєва та Юрій Ткач.

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Першими на паркет вийшли Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Компанію фаворитам шоу склав попередній партнер Ілони на "Танці з зірками" – Юрій Ткач. У яскравій постановці тріо обіграло цей кумедний трикутник, показавши боротьбу чоловіків за жінку. "Перепусткою у півфінал" вони обрали фрістайл, в якому не бракувало гумору.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Ілони Гвоздьової, Ігоря Ласточкіна та Юрія Ткача

Після попереднього ефіру Павло Вишняков та Юлія Сахневич ще наполегливіше тренувались, адже в 13 випуску шоу пара вперше опинилась у зоні ризику. На паркеті учасники станцювали, мабуть, найзворушливішу постановку. Романтичний ф'южн розчулив не одного глядача.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахневич

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А от в наступній постановці "Богиня ламінату" Нікітюк та "Королева ночі" Полякова об'єднались проти Катерини Кухар. Знаменитості показали максимально відверте танго, яке мало довести члена журі до заспокійливого. Приборкати харизматичних зірок міг тільки Джеймс Бонд, якого зіграв Максим Єжов.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк, Максима Єжова та Олі Полякової

Запальний Іраклі Макацарія та його партнерка Яна Заєць показали найсексуальнішу румбу на проекті, яку вони берегли саме для півфіналу. Продюсер не став оголятися у постановці, а натомість роздягнув свою партнерку.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії та Яни Заєць

Відео буде згодом

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Доводити, що варті квитка до фіналу, вдруге вийшли Леся Нікітюк та Максим Єжов. Зірка, отримавши найменшу кількість балів від суддів, станцювала енергійний фрістайл під ритмічну пісню.

"Танці з зірками 2018" 13 виступ дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Максима Єжова

Відео буде згодом

А Павло Вишянков та Юлія Сахневич заручились підтримкою фітнес-тренера Аніти Луценко. Тріо показало неймовірно гарячий пасодобль, в якому жінки змагались за увагу актора, відтак пристрасті зашкалювали на паркеті.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова, Юлії Сахневич та Аніти Луценко

Відео буде згодом

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Гуморист Ігор Ласточкін зізнався, що після участі в шоу "Танці з зірками 2018" йому вже нічого не страшно. З Ілоною Гвоздьовою він станцював приголомшливе аргентинське танго, показавши чимало складних підтримок та драматичну постановку.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової

Відео буде згодом

У півфіналі шоу Іраклі Макацарію та Яну Заєць підтримала співачка та екс-фіналістка "Танці з зірками" Надія Дорофеєва. Танцівники показали запальний хіп-хоп, який зірвав овації.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Іраклі Макацарії, Яни Заєць та Надії Дорофеєвої

Відео буде згодом

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MONATIK – 31-річний український співак Дмитро Монатік , танцюрист, автор пісень та композитор, який лише за декілька років підкорив українську сцену своїм новаторським виконанням пісень. Дмитро був учасником шоу "X-фактор" , "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти".

Співак отримав безліч нагород у 2016 та 2017 році, однак однією з його найяскравіших сторінок творчості в очах глядачів залишився номер-відкриття першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення – 2017", яке проходило цьогоріч в Україні.

Катерина Кухар – всесвітньо відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. 35-річна Катерина прославила український балет на весь світ, гастролюючи з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

2016 року Катерину Кухар було нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Влад Яма – один з найвідоміших українських танцюристів та хореографів, який став фіналістом першого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками" з сьогоднішньою учасницею шоу Наталією Могилевською. Танцюрист також був суддею таких телевізійних проектів як "Танцюють всі!" та "Україна має талант".

Влад Яма є володарем Кубку України з бальних танців, а також є переможцем відкритого чемпіонату Лондона зі спортивних танців серед любителів.

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.