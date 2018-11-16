Танці з зірками 2018: Аніта Луценко повертається на паркет танцювального шоу

Грандіозний фінал шоу "Танці з зірками 2018", який підкорив серця українців запланований на 25 листопада: відтак залишились 4 пари, які й змагатимуться за перемогу. Популярний дієтолог Аніта Луценко, яка вибула з шоу під час шостого ефіру, розповіла, що повертається на паркет.

Про це Луценко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Аніта опублікувала фото, на якому зображена вона на фоні чотирьох пар учасників проекту "Танці з зірками". Знімком доповнює підпис "Танці утрьох: яку пару обере Аніта Луценко?"

"Несподівано, але факт. Дивіться цієї неділі о 21:00! Танцюю в півфіналі з однією з пар", – анонсувала фітнес-тренерка.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на вашу думку, отримає головний кубок шоу.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"? Це проект, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.