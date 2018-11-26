"Танці з зірками 2018": усі випуски шоу

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"Танці з зірками 2018": усі випуски шоу
"Танці з зірками 2018": усі випуски шоу / 24 Канал

В останню неділю серпня Україна поринула у світ танців разом із шоу "Танці з зірками 2018". За 14 випусків організатори проекту вправно дивували глядачів, пропонуючи учасникам незвичні теми для постановок та яскраві образи.

У перших випусках "Танці з зірками 2018" за перемогу змагались – грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія, українська телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик та майстер спорту зі спортивної аеробіки та тренер Аніта Луценко, гуморист Ігор Ласточкін, актор кіно і театру Павло Вишняков, співачка Мішель Андраде, телеведучий та ресторатор Микола Тищенко, телеведуча Леся Нікітюк, телеведуча Оксана Марченко, а також ведучий Руслан Сенічкін.

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Щотижня одна пара покидала проект, розчулюючи прихильників зворушливими прощаннями. 25 листопада телеведучий Юрій Горбунов оголосив результати фіналу грандіозного шоу – переможцями стали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Варто зазначити, що всі прямі ефіри проекту "Танці з зірками 2018" приголомшували глядачів яскравістю запропонованих тем. Танці в стилі цирку, проникливої романтики, дитинства та життєвих історій – це не все, чим дивували організатори проекту. Журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, як це було, показавши всі випуски "Танці з зірками 2018".

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 1 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 2 випуск

 

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"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 3 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 4 випуск

 

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"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 5 випуск 

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 6 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 7 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 8 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 9 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 10 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 11 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 12 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 13 випуск

 

"Танці з зірками 2018" дивитись онлайн всі випуски – 14 випуск

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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