"Танці з зірками 2018" 13 випуск: хто покинув проект за крок до фіналу

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"Танці з зірками 2018" 13 випуск: хто покинув шоу
"Танці з зірками 2018" 13 випуск: хто покинув шоу / 24 Канал

Виборювати шанс потрапити до фіналу шоу "Танці з зірками 2018" залишились всього 4 зіркові пари. 18 листопада вони вийшли на паркет з постановками, що підкорили глядачів.

У півфіналі, що відгримів 18 листопада, за головний кубок шоу "Танці з зірками 2018" позмагались Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Павло Вишняков та Юлія Сахневич. І хоч кожен із учасників гідний здобути перемогу, однак, за умовами проекту, одна зірка з партнером все ж змушена покинути паркет за крок до грандіозного фіналу. 

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У зоні ризику опинились Павло Вишняков та Юлія Сахневич, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Леся Нікітюк та Максим Єжов. Попри низькі оцінки зіркових суддів "Богиня ламінату" пройшла до фіналу шоу завдяки чималій підтримці телеглядачів.

Відтак на паркеті зійшлись два затяті конкуренти – Павло та Іраклі. Упродовж всього шоу чоловіки змагались один з одним, проте їх боротьба все ж дійшла до кінця. За результатами голосування експертного журі та глядачів, проект покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич. 

"Я безмежно вдячний всій команді, з якою мав щастя працювати", – зазначив Павло Вишняков.

"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – виступ Павла Вишнякова та Юлії Сахневич 

 

Більш емоційною в коментарі була танцівниця Юлія Сахневич. Вона подякувала всім за підтримку та зізналась, що на паркеті зуміла не тільки знайти своє кохання, але й за допомогою танців розповідала чудові історії, жила в цих постановках. 

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"Танці з зірками 2018" 13 випуск дивитись онлайн – оголошення результатів

Відео буде згодом

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Танці з зірками
Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.

Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшилася кількість прямих ефірів та зірок-учасників.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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