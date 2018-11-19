2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році підходить до кінця! Протягом усього сезону зіркові учасники та професійні танцюристи, змагалися за перемогу. У матеріалі зібрали для вас інформацію про всіх учасників 2 сезону шоу "Танці з зірками" у 2018 році, які дійшли до фіналу.

"Танці з зірками 2018" всього за кілька місяців став одним із найуспішніших телепроектів. Щотижня учасники шоу дивували глядачів своєю вправністю, 18 листопада, всі прихильники мали змогу дізнатись імена фіналістів проекту.

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У півфіналі, який відбувся 18 листопада, за головний кубок шоу "Танці з зірками 2018" позмагались Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Павло Вишняков та Юлія Сахневич.

До зони ризику потрапили Павло Вишняков та Юлія Сахневич, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Леся Нікітюк та Максим Єжов. Попри низькі оцінки зіркових суддів "Богиня ламінату" пройшла до фіналу шоу завдяки чималій підтримці телеглядачів.

За результатами голосування експертного журі та глядачів, проект покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Відтак, до фіналу потрапили Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Фіналісти 2 сезону шоу "Танці з зірками"

Леся Нікітюк та Максим Єжов



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Леся Нікітюк та Максим Єжов

Вперше про Лесю Нікітюк Україна дізналась в 2009 році, коли вона разом з подругою Ольгою Панасенко почала виступати в "Бігуді шоу". Через два роки двоє талановитих дівчат взяли участь у шоу "Розсміши коміка". Їм вдалося розсмішити гумористів на 50 000, а потім ще на 20 000 гривень.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Іраклі Макацарія та Яна Заєць

Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-ому році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку. Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк 6".

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова



Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

Ігор Ласточкін народився у Ташкенті, столиці Узбекистану. Після школи хлопець вступив до Національної металургійної академії України в Дніпрі. Спершу Ігор збирався працювати у нафтовій промисловості, однак потім зрозумів, що це не його покликання. Незважаючи на це, Ігор все ж отримав диплом і почав кар’єру в КВН.