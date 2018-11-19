Танці з зірками 2018: хто пройшов у фінал шоу

1065
Танці з зірками 2018: хто з учасників потрапив у фінал
Танці з зірками 2018: хто з учасників потрапив у фінал / 24 канал

2 сезон проекту "Танці з зірками" у 2018 році підходить до кінця! Протягом усього сезону зіркові учасники та професійні танцюристи, змагалися за перемогу. У матеріалі зібрали для вас інформацію про всіх учасників 2 сезону шоу "Танці з зірками" у 2018 році, які дійшли до фіналу.

"Танці з зірками 2018" всього за кілька місяців став одним із найуспішніших телепроектів. Щотижня учасники шоу дивували глядачів своєю вправністю, 18 листопада, всі прихильники мали змогу дізнатись імена фіналістів проекту.

Читайте також: "Танці з зірками 2018" 13 випуск: чим запам'ятається півфінал шоу

У півфіналі, який відбувся 18 листопада, за головний кубок шоу "Танці з зірками 2018" позмагались Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Павло Вишняков та Юлія Сахневич.

До зони ризику потрапили Павло Вишняков та Юлія Сахневич, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Леся Нікітюк та Максим Єжов. Попри низькі оцінки зіркових суддів "Богиня ламінату" пройшла до фіналу шоу завдяки чималій підтримці телеглядачів.

За результатами голосування експертного журі та глядачів, проект покинули Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Відтак, до фіналу потрапили Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Фіналісти 2 сезону шоу "Танці з зірками"

Леся Нікітюк та Максим Єжов

танці з зірками 2018
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Леся Нікітюк та Максим Єжов

Вперше про Лесю Нікітюк Україна дізналась в 2009 році, коли вона разом з подругою Ольгою Панасенко почала виступати в "Бігуді шоу". Через два роки двоє талановитих дівчат взяли участь у шоу "Розсміши коміка". Їм вдалося розсмішити гумористів на 50 000, а потім ще на 20 000 гривень.

Іраклі Макацарія та Яна Заєць

танці з зірками 2018
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Іраклі Макацарія та Яна Заєць

Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013-ому році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Саме вона відкрила Грузію для зйомок кіно і реклами для індійського ринку. Понад 15 років Іраклі проживає у Тбілісі, але часто буває у роз’їздах по роботі. Зокрема, Макацарія проводить багато часу в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк 6".

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

танці з зірками 2018
Учасники 2 сезону шоу "Танці з зірками" – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова

Ігор Ласточкін народився у Ташкенті, столиці Узбекистану. Після школи хлопець вступив до Національної металургійної академії України в Дніпрі. Спершу Ігор збирався працювати у нафтовій промисловості, однак потім зрозумів, що це не його покликання. Незважаючи на це, Ігор все ж отримав диплом і почав кар’єру в КВН.

 

 

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
18 листопада 15:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
5525
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3289
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1444
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
3100
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
494
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 2941
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук